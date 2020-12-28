محمد بن راشد يوجه بتمديد التأشيرات السياحية لمدة شهر إضافي

المصدر: وام

وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" بتمديد التأشيرات السياحية لكافة السياح الذين يزورن الدولة حالياً لمدة شهر إضافي وبدون أية رسوم حكومية وذلك نظراً لإغلاق بعض الدول مطاراتها بشكل مؤقت وتقييد حركة الدخول والخروج منها.

ويأتي ذلك تسهيلا على زوار الدولة من كافة أنحاء العالم الذين قصدوها مع عائلاتهم لقضاء إجازات نهاية العام بها.

هذا وتم توجيه كافة الجهات الحكومية بتسهيل الإجراءات خلال الفترة القادمة على زوار الدولة والسياح ومراعاة كافة الظروف التي قد تحدث في دولهم والتعاون مع كافة الجهات المعنية لضمان راحة وسلامة جميع زوار دولة الإمارات.

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