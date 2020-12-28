طقس الإمارات غداً.. صحو إلى غائم جزئياً

المصدر: وام

يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئيا وتظهر بعض السحب المنخفضة غرباً، ورطبا ليلاً وصباح "الأربعاء" مع احتمال تشكل الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية خاصةً غرباً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.

حركة الرياح : شمالية شرقية - شمالية غربية/ 15 - 25 تصل إلى 35 كم/س.

يكون الموج في الخليج العربي متوسطا ..ويحدث المد الأول عند الساعة 12:01 والمد الثاني عند 02:16 والجزر الأول عند الساعة 19:31 والجزر الثاني عند الساعة 06:19 .

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا إلى متوسط .. ويحدث المد الأول عند 08:17 والمد الثاني عند الساعة 22:18 والجزر الاول عند الساعة 15:14 والجزرالثاني عند الساعة 03:56.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة بالدولة غدا..

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 24 13 75 30

دبي 25 16 65 30

الشارقة 26 13 70 25

عجمان 25 17 75 30

أم القيوين 24 13 70 25

رأس الخيمة 23 13 75 30

الفجيرة 24 17 60 35

العين 25 14 55 25

ليوا 26 11 90 35

الرويس 23 18 85 40

السلع 23 16 85 30

دلما 26 19 75 45

طنب الكبرى 24 18 80 40

طنب الصغرى 24 18 80 40

أبو موسى 24 18 80 40 .

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