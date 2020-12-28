مواطنون بعد تلقيهم اللقاح: شعرنا بطمأنينة لم نشعر بها منذ تفشي الجائحة

المصدر: دبي -عماد عبد الحميد

تشهد المراكز المخصصة لتطعيم كوفيد 19 ولليوم الثاني على التوالي اقبالا كبيرا من المواطنين والمقيمين الذين قاموا بالحصول على موعد للتطعيم من قبل هيئة الصحة في دبي ضمن الفئات المحددة للمرحلة الاولى من الحملة والتي تستهدف كبار المواطنين وكبار السن من المقيمين فوق 60 عاما ، إضافة الى مرضى الامراض المزمنة وخط الدفاع الاول والعاملين في المناصب الحيوية في الامارة ، وذلك ضمن خطة ممنهجةً تستهدف تطعيم 70 في المائة من المواطنين والمقيمين للوصول للوقاية المجتمعية تماشيا مع توجيهات منظمة الصحة العالمية .

" البيان " تواصلت مع عدد ممن تلقوا التطعيم بالأمس للاطمئنان على صحتهم وأوضاعهم الصحية، حيث أكد مصطفى الهاشمي انه لا يشعر بأي أعراض ولا حتى ألم بعد يوم من أخذ اللقاح بل العكس بدا يشعر بطمأنينة لم يشعر بها منذ عام ، مشيرا الى انه ينتظر اخذ الجرعة الثانية بعد 20 يوما .

وقال عبد الله النعيمي انه شعر بألم فقط وقت الحقن لأنه يخاف من الحقن ولكن بعد ذلك لم يشعر بأي اعراض بل على العكس ارتفعت معنوياته وشعر بطمانينة لم يشعر بها منذ تفشي الجائحة لانه لم يتوقف عن العمل الحضوري كونه يعمل في المناصب الحيوية .

وقال بعد تجربة اللقاح انصح كافة فئات المجتمع بحجز موعد لاخذ اللقاح وعدم الاستماع الى الشائعات التي يروجها البعض عن اللقاح والتي ستزداد خاصة مع ظهور لقاحات اخرى من الدول

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