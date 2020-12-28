‎الإمارات تنضم إلى منظمة رابطة مفوضي الشرطة لدول البحر الكاريبي ‪ ACCP

المصدر: البيان الإلكتروني

انضمت دولة الإمارات العربية المتحدة ممثلة في وزارة الداخلية إلى عضوية منظمة رابطة مفوضي الشرطة لدول البحر الكاريبي حيث تم الإعلان عن ذلك بموجب قرار تلقته الملحقية الشرطية بسفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في واشنطن، يعلن بموجبه انضمام الملحق الشرطي لدولة الإمارات كعضو مشارك في المنظمة‪.

وتتمثل مهمة منظمة رابطة مفوضي الشرطة لدول البحر الكاريبي في مكافحة الفساد وتوفير القيادة لمكافحة الأنشطة الإجرامية، والمساهمة في زيادة تطوير إنفاذ القانون في المنطقة، وتعزيز أفضل الممارسات في مجال الشرطة، وتطوير المهارات المهنية والتقنية لضباط الشرطة، وتبادل الخدمات المشتركة والتدريب والتحليل الجنائي والبحث، ويهدف إلى التأثير على تطوير القوانين والإجراءات لتعزيز فعالية الشرطة الإقليمية كما تعمل المنظمة على تعزيز التعاون الإقليمي في مكافحة الأنشطة الإجرامية وتبادل البيانات الشرطية عبر المنظمة وشعارها متحدون ضد الجريمة

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