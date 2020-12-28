جمعية الصحفيين الإماراتية تنعى محمد إبراهيم النزوري

المصدر: البيان الإلكتروني

نعت جمعية الصحفيين الإماراتية محمد إبراهيم النزوري، المصور الصحفي بوكالة أنباء الإمارات سابقاً، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى.

ويعد الراحل من الرعيل الأول من المصورين الصحفيين بالدولة، ومن الذين أبدعوا مع بدايات قيام دولة ‫الإمارات العربية المتحدة، وأن إخلاصه وتفانيه وتميزه في العمل جعلته يحظى باحترام وتقدير الجميع.

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وبدأ الراحل مشواره المهني في دولة الإمارات العربية المتحدة عام 1979 مصوراً في جريدة الاتحاد، ومجلة زهرة الخليج، ثم انتقل للعمل في وزارة الإعلام والثقافة، ووكالة أنباء الإمارات، وتم انتدابه مصوراً في ديوان رئيس الدولة المغفور له بإذن الله تعالي الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، وتصوير اجتماعات مجلس الوزراء وتصوير الكثير من زيارات ضيوف الدولة، من رؤساء الدول، والدبلوماسيين، والسياسيين، كما رافق العديد من رجال الدولة لمهمات العمل بالخارج، إضافة إلى التغطيات الإعلامية للمساعدات الإنسانية للإمارات خارج الدولة، وتصوير أهم السباقات التراثية التي كانت تنظم تحت رعاية وحضور المغفور له بإذن الله تعالي الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه.

وعمل محمد إبراهيم النزوري مصور صحفي برئاسة الجمهورية في جمهورية مصر العربية مصوراً للرئيس الراحل جمال عبد الناصر، قبل أن يعمل في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتقدم أعضاء مجلس الإدارة بخالص التعازي وصادق المواساة إلى أسرة الفقيد وللزملاء في وكالة أنباء الإمارات، داعيا الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته.

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