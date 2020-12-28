عبدالله الفلاسي: استقرار عائلي ومجتمعي

المصدر: دبي - البيان

أكد عبد الله علي بن زايد الفلاسي، مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، أن القيادة الرشيدة تولي أبناء الإمارات والمقيمين على أرضها أهمية كبيرة، وتجعل الإنسان محور تركيزها في خطط التنمية.وقال إن اهتمام قيادة الإمارات بالإنسان يظهر جلياً في كل استراتيجياتها، وهذا ما نلمسه في الموازنة العامة لحكومة دبي للعام المالي 2021، التي خصصت 31 بالمائة من إجمالي الإنفاق الحكومي للتنمية الاجتماعية.

وأضاف أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، يعطي جلَّ اهتمامه للموارد البشرية، وقد برز هذا الاهتمام بتخصيص ما نسبته 35 بالمائة من إجمالي النفقات الحكومية للرواتب والأجور، وفقاً لمتطلبات قانون الموارد البشرية الجديد، وهذا يسهم في الاستقرار العائلي والمجتمعي.

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