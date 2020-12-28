وسام لوتاه: استمرار معدلات النمو الاقتصادي

المصدر: (دبي ــــــــ البيان )

قال وسام لوتاه المدير التنفيذي لمؤسسة حكومة دبي الذكية: «إن التحدّيات العالمية بالنسبة لدبي هي مجرّد محطّة أجادت قيادتنا عبر السنوات تحويلها لفرص لكل من آمن بدور دبي لاعباً أساسياً في تميّز المدن واختار الإمارة مُنطلقاً لتحقيق أحلامه، وبموازنة العام الجديد توجد قيادتنا دعامة لمواصلة النمو الاقتصادي لجميع القطاعات وخصوصاً الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تُسهم في ازدهار اقتصاد الإمارة، وفي الوقت ذاته تضع المدينة محطّ أنظار الاستثمارات منصة للفرص المتجددة التي لا يوقفها شيء».

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