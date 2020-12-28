موازنة 2021 ترسخ تنافسية دبي وتعزز سعادة المجتمع

المصدر: دبي - البيان

أكد مسؤولون في دبي أن اعتماد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الموازنة العامة لحكومة دبي للعام المالي 2021، بإجمالي نفقات 57.1 مليار درهم، يسهم في ترسيخ تنافسية دبي ودفعة قوية لتعزيز الاقتصاد، مشيرين إلى أن هذه الموازنة تؤكد اهتمام الحكومة بتحقيق سعادة المواطنين والمقيمين وسعيها لتوفير حياة كريمة لأبناء الوطن.

إمكانيات

وقال معالي حميد محمد القطامي مدير عام هيئة الصحة بدبي، إن اعتماد الموازنة العامة لحكومة دبي للعام المالي 2021، بإجمالي نفقات قدره 57.1 مليار درهم، يعكس القدرات الاستثنائية لدبي وإمكانياتها الهائلة في تخطي جميع التحديات العالمية التي فرضتها جائحة (كوفيد19).وقال إن اعتماد الموازنة يمثل دفعة قوية للحياة الطبيعية التي عادت إلى دبي، ومجمل المشروعات الاستراتيجية والمبادرات التي تنفذها الإمارة في مختلف المجالات والقطاعات، ولاسيما الصحية والاجتماعية منها، التي طالما تحظى بنصيب وافر من الموازنة العامة.

اهتمام

وأشاد معالي الفريق عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، باهتمام الحكومة الرشيدة بقطاع الأمن والعدل والسلامة بتخصيص 22 في المئة من إجمالي الإنفاق لدعمه وتطويره وجعله قادراً على أداء دوره بحرفية واستباقية، حتى أصبح من القطاعات التي تفاخر بها الإمارة عالمياً، وذلك بفضل ما حققته دبي من تقدّم وازدهار جعلاها وجهة مختارة للسياح والراغبين في العمل والاستثمار، مؤكداً أن شرطة دبي ستعمل على تطوير خدماتها، وستزيد من مراكز الشرطة الذكية في جميع مناطق إمارة دبي، وتبسيط إجراءاتها، بحيث تحقق شرطة دبي أعلى معدلات السعادة وفق المؤشرات العالمية للتنافسية.وأشار معاليه إلى أن هذه الموازنة تأتي في ظل الظروف الاقتصادية الاستثنائية للعام المالي 2020، وأزمة جائحة كورونا التي ما زال الاقتصاد العالمي يعاني آثارها. وتؤكّد موازنة عام 2021 إتاحة جميع السبل للتعامل مع الأزمة، واستعادة وتيرة النمو الاقتصادي.

خدمات

وأكد معالي مطر محمد الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات في دبي، أن موازنة العام المالي 2021 تسهم في تعزيز تنافسية دبي وتنفيذ مشاريع البنية التحتية الحيوية الهادفة إلى تقديم أفضل الخدمات للمتعاملين وتحقيق السعادة للمواطنين والمقيمين والزوار، كما تسهم في تحفيز النمو الاقتصادي وتطوير الخدمات لإتاحة جميع سبل التعامل مع أزمة (كوفيد19)، وتعزيز منظومة الدعم والإعانات الاجتماعية والخدمات الأساسية، من خلال تبني سياسات أكثر ملاءمة في تحقيق التوازن بين النمو والاستقرار الاقتصادي والاستدامة المالية على المدى المتوسط والطويل، مع الاستمرار في جهود تنمية الإيرادات ورفع كفاءة الإنفاق.

رؤية

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، «بفضل الرؤية الثاقبة والتوجيهات السديدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أصبحت دبي الأسرع نهوضاً والأذكى في استباق متطلبات مرحلة ما بعد جائحة (كوفيد19). ويأتي اعتماد سموه للموازنة العامة لحكومة دبي للعام المالي 2021 في ظل هذه الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم، ليؤكد المرونة الكبيرة التي تتمتع بها حكومة دبي والتي ساعدتها على مواكبة مختلف التطورات والتغلب على التداعيات الصحية والاقتصادية والاجتماعية لهذه الجائحة، ولتقدم دبي نموذجاً يحتذى على مستوى العالم في التعامل مع الطوارئ والأزمات بكل كفاءة واقتدار. وتؤكد هذه الموازنة اهتمام الحكومة بتحقيق سعادة المواطنين والمقيمين وسعيها لتوفير حياة كريمة لأبناء الوطن».

دعم

وأوضح المستشار عصام عيسى الحميدان النائب العام لإمارة دبي، أن النفقات المعتمدة في موازنة 2021 والبالغة 57.1 مليار درهم، تؤكد استمرار نهج حكومة دبي بالاهتمام بالمواطن والمقيم، ودعم اقتصاد الإمارة، والقطاع الاستثماري فيها، رغم الظروف الصعبة التي سادت خلال 2020، وتداعياتها الكبيرة والمؤثرة، والتي تطلبت إجراءات استثنائية، ودعماً كبيراً لقطاعات الأعمال، في مقابل الآثار التي تسببت بها جائحة كورونا.ونوّه باهتمام الموازنة العام لدبي بالخدمات الاجتماعية والصحية والتعليمية والخدمات، لتؤكد الإمارة ريادتها العالمية، ومستوى جودة الحياة المرتفع فيها.

توازن

وقال داوود الهاجري مدير عام بلدية دبي: يأتي اعتماد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، القانون رقم (20) لسنة 2020 بشأن الموازنة العامة لحكومة دبي للعام المقبل، ليؤكد للعالم بأننا اليوم نخطط لتحقيق التوازن بين النمو والاستقرار الاقتصادي.وأضاف: جعلت رؤية سموه، دبي مدينة سعيدة للجميع، ونسعى جميعنا لتحقيق مبادرات تساهم في تعزيز الاقتصاد والبنية التحتية القوية، مع خلق فرص استثمارية متنوعة.

تنمية

وقال الدكتور حمد الشيخ أحمد الشيباني، مدير عام دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي: تدعم الموازنة متطلبات التنمية البشرية والمجتمعية والخدمية، من خلال تحفيز الاقتصاد الكلي ودعم مختلف القطاعات التعليمية والثقافية والخيرية لترسخ دبي مكانتها كإحدى أفضل المدن في العالم، ما يساعد في تخفيف آثار الجائحة، الأمر الذي سيسهم في رفع مستوى رفاه المواطنين والمقيمين في الإمارة وسعادتهم، في إطار اتباع سياسة تطوير الأداء وترسيخ ثقافة التميز والابتكار، فضلاً عن تعزيز بيئات حاضنة للمشروعات، من خلال تسهيل وجذب الاستثمارات عن طريق الاهتمام بريادة الأعمال.

41 %

قال معالي مطر محمد الطاير: إن تخصيص 41% من الإنفاق الحكومي لدعم قطاع البنية التحتية والمواصلات في دبي، يؤكد اهتمام القيادة الرشيدة بالتطوير المستمر للبنية التحتية والمواصلات، موضحاً أن هيئة الطرق والمواصلات، ستقوم بتوجيه الموازنة المالية لتعزيز مشاريع الطرق والنقل الاستراتيجية، حيث سيتم استكمال تنفيذ عدد من المشاريع الحيوية في الإمارة مثل تطوير محور الشندغة شاملاً جسر انفينيتي، وتطوير شارع دبي العين وتطوير محور الشيخ راشد بن سعيد-راس الخور.

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