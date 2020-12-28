ضرار بالهول: الموازنة تلبية لمتطلبات التعافي من «كورونا»

المصدر: دبي - نورا الأمير

قال ضرار بالهول الفلاسي، المدير التنفيذي لمؤسسة وطني الإمارات عضو المجلس الوطني الاتحادي: «كعادتها تدهشنا دبي في نظرتها المتحدية لكل الظروف، والتي تصر على مواجهة المستقبل بإرادة من حديد، فاعتماد الموازنة العامة لحكومة دبي للعام المالي 2021، بإجمالي نفقات قدره 57.1 مليار درهم، رغم هذه الظروف الاستثنائية في ظل أزمة كورونا وتداعياتها العالمية، يؤكد من جديد قدرة دبي على التعامل مع الأزمة ونتائجها بالصلابة التي عودتنا عليها، وقدرتها على استعادة وتيرة النمو الاقتصادي، مع عدم إغفال الالتزامات الاجتماعية والخدمات الأساسية للمواطنين، كالصحة والتعليم والثقافة وتطوير البنية التحتية».

وأضاف: «نستطيع القول إن موازنة العام المالي 2021 جاءت تلبيةً لمتطلبات التعافي من جائحة كورونا والتعامل مع آثارها بشفافية تعكس الموقف المالي المستقر للإمارة».

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