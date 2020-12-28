هالة بدري: مواصلة التنمية المستدامة

المصدر: (دبي - البيان )

أشادت هالة بدري، مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة)، بالرؤية الحكيمة والعزيمة والإصرار على مواصلة التنمية المستدامة لإمارة دبي وتنويع اقتصادها في ظل الظروف الاستثنائية الحالية الذي عكسه اعتماد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لقانون الموازنة العامة لحكومة دبي للعام المالي 2021 بإجمالي نفقات قدره 57.1 مليار درهم.

وقالت بدري: «نحن فخورون بأننا نعيش في ظل قيادتنا الرشيدة التي تتمتع برؤية ثاقبة تُمكِّن اقتصادنا الوطني من مواجهة شتى التحديات بخطى ثابتة، وباتت بفضلها إمارتنا منارة اقتصادية ترتكز على المعرفة والابتكار تحتذي بها دول العالم.

إن دبي تسير نحو المستقبل بقوة وزخم، بفضل حكمة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الذي يستشرف المستقبل، ويضع الاستراتيجيات والخطط التي من شأنها تعزيز تنافسيتها وريادتها.

ويأتي اعتماد قانون موازنة العام 2021 ليؤكد هذه الرؤية السديدة».وأضافت: «نستعد اليوم لبداية مسيرتنا نحو خمسين عاماً جديدة من الإنجاز والإبداع والتألق، مرتكزين على خارطة طريق استراتيجيتنا السداسية الطموحة التي سنمارس من خلالها دورنا بالتكامل والتعاون مع القطاعات الأخرى المعنية في ترسيخ البصمة الثقافية لإمارتنا على المستوى العالمي».

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