عمار النعيمي يشكل «مركز الحكومة» في «تنفيذي عجمان»

المصدر: عجمان - وام

أصدر سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، القرار الإداري رقم /‏‏20/‏‏ لسنة 2020، بشأن تشكيل مركز الحكومة في المجلس التنفيذي لإمارة عجمان.

وأكد سمو الشيخ عمار بن حميد، تبني حكومة عجمان، أفضل الممارسات الحكومية لإدارة وتنظيم «مركز الحكومة»، بهدف الإشراف على منهجيات تطوير السياسات العامة، وإدارة البرامج والأداء الحكومي، وإعادة صياغة المفاهيم الحكومية، والممارسات العلمية المعنية بتطوير الخدمات، واستشراف أدوار ووظائف الحكومة المستقبلية.

ونص القرار على أن يتشكل «مركز الحكومة» من 7 جهات حكومية، هي: الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة عجمان، ودائرة المالية، ودائرة عجمان الرقمية، ودائرة الشؤون القانونية، ودائرة الموارد البشرية، ومركز عجمان للإحصاء والتنافسية، وبرنامج عجمان للتميز.

كما نص القرار على أن يضطلع «مركز الحكومة»، وبشكل متضامن، بدور تقديم الدعم والمشورة للقيادات في الخطط الاستراتيجية، ومستهدفات التنمية، والموازنة العامة، والأولويات الحكومية، والسياسات العامة، وتسريع منظومة اتخاذ القرار، والأداء الحكومي، وكفاءة وفعالية الجهاز الحكومي، واستراتيجية العمل والتوطين لموظفي الحكومة، والشؤون القانونية، والتنسيق التشريعي، والخدمات العامة، وتنافسية الإمارة، والتعاون والشراكة مع الحكومة الاتحادية والحكومات الشقيقة، والاتصال الحكومي الداخلي والخارجي، وصورة الإمارة، وآليات العمل الداخلي، وصناعة القرار الحكومي.

وأوضح الدكتور سعيد سيف المطروشي، الأمين العام للمجلس التنفيذي بعجمان، أن تشكيل «مركز الحكومة»، يؤكد حرص القيادة الرشيدة على كفاءة وإنتاجية الدوائر المحلية، وحسن سير العمل فيها، وفقاً لأسس ومعايير ومبادئ الحوكمة، وبنهج يتسم بالسرعة والدقة في تنفيذ أهدافها وواجباتها بجودة وفاعلية، في كافة ممارسات وسياسات الإدارة العامة.

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