ميزانية استثنائية تعزّز الثقة وتشجّع الاستثمار وتسرّع التعافي

المصدر: متابعة: القسم الاقتصادي

أكد رؤساء دوائر وشركات ومستثمرون أن ميزانية دبي 2021، التي اعتمدها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تعزز الثقة في اقتصاد الإمارة وتشجع الاستثمار المحلي والأجنبي، وتسرع التعافي من تبعات جائحة «كوفيد 19»، وتؤكد حرص القيادة الرشيدة على رفاهية وسعادة سكان الإمارة ورفع مستوى معيشتهم.

وقالوا: إن الميزانية الجديدة توسعية واستثنائية وتؤكد رؤية دبي الطموحة وتحويلها التحديات إلى فرص، موضحين أن الموازنة أتاحت جميع السبل للتعامل مع الأزمة، وتعزيز منظومة الدعم والإعانات الاجتماعية والخدمات الأساسية، وقامت بزيادة الإنفاق عن الإيرادات، لضمان استمرار عجلة النمو الاقتصادي، وجعل دبي واحدة من أفضل المدن للمعيشة في العالم.

حمد بو عميم: دفعة قوية

أكد حمد بو عميم، مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي أن الإعلان عن موازنة 2021 بـ 57.1 مليار درهم هو تأكيد على قوة ومرونة اقتصاد الإمارة وعلى جاهزيتها التامة لمواصلة جهودها في تعزيز مكانتها الإقليمية والعالمية مركزاً استراتيجياً على خريطة الأعمال العالمية، وإشارة إلى أن الإمارة ماضية في إعطاء دفعة قوية لكل القطاعات الاقتصادية، بما يتناسب مع الاستعداد لعام الخمسين، واستضافة «إكسبو».

سلطان بن مجرن: تعزيز الثقة

قال سلطان بطي بن مجرن المدير العام- دائرة الأراضي والأملاك في دبي: «حافظت دبي على مكانتها المتقدمة مركزاً عالمياً مرموقاً وعاصمة للمال والأعمال في ظل الجائحة. ولاحظنا زيادة الثقة في دبي بفضل متانة الاقتصاد الذي تكيف مع الظروف الاستثنائية، واستثمارها على النحو الأمثل، واعتماد ميزانية ضخمة للإنفاق الحكومي سيكون له انعكاس إيجابي جداً على كل جميع سكان الإمارة، وسيزيد من ثقة المستثمرين تجاه دبي محوراً اقتصادياً مهماً في المنطقة والعالم»

أحمد مصبح: رسالة مهمة للمستثمرين

أكد أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي، أن الموازنة تمثل رسالة مهمة لقطاعات الأعمال والمستثمرين بدبي، وبالرغم من التحديات العالمية التي فرضتها الجائحة، بأنها مستمرة في تحقيق الاستدامة المالية والعمل على تحفيز ريادة الأعمال في الإمارة، ومشاركة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية.

أحمد بن شعفار: تعزيز مظلة الدعم

قال أحمد بن شعفار الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور»:حكومة دبي تركز باستمرار على تعزيز مظلة الدعم والإعانات في شقيها الاجتماعي والخدماتي، وأعلى مستويات التوازن بين النمو والاستقرار الاقتصادي والاستدامة المالية على المدى المتوسط والطويل.

أحمد بالحصا: إصلاحات هيكلية

قال رجل الأعمال الدكتور أحمد سيف بالحصا رئيس مجموعة بالحصا القابضة، إن الموازنة تتعامل بحنكة مع استمرار تعافي الأنشطة الاقتصادية لا سيما أن الحكومة لا تدخر جهداً أو دعماً إلا وقدمته وتقدمه للقطاع الخاص، موضحاً أن دبي تواصل إصلاحات هيكلية تستهدف تنويع الاقتصاد والارتقاء بيئة الأعمال.

جمال السميطي: تؤكد قوة وتفوق دبي

قال القاضي الدكتور جمال حسين السميطي المدير العام- معهد دبي القضائي: «يأتي الإعلان عن الموازنة لتؤكد قيادتنا الرشيدة من جديد عدداً من الأولويات، التي تأتي في طليعتها ضرورة عودة وتيرة النمو الاقتصادي إلى طبيعتها، وجاءت بنود الموازنة لتبث الأمن والأمان في نفوس الجميع.

عبد الرحمن فلكناز: سلامة البنيان

أكد عبد الرحمن فلكناز رئيس مجموعة فلك القابضة، أن اعتماد الموازنة يؤكد سلامة البنيان الاقتصادي لحكومة دبي، وما تتمتع به من إمكانات وقدرات، وذلك خلافاً للعديد من الدولة التي تأثرت تأثيراً كبير بسبب الأزمة الاقتصادية والمالية، التي تسبب بها فيروس كوفيد 19.

أحمد العبدالله: توسع تعهيد الخدمات

قال رجل الأعمال أحمد العبدالله رئيس نيو دبي للتطوير العقاري، إن دبي عكست في قانون الموازنة، مدى حرصها على ابتكار المزيد من المنافذ للتوسع في تعهيد الخدمات للقطاع الخاص إيماناً منها بثمار الشراكة مع هذا القطاع الحيوي في التنمية الاقتصادية.

يوسف الهاشمي: تنويع مصادر الدخل

قال يوسف الهاشمي نائب المدير التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري دبي: «موازنة 2021 تؤكد القدرة على تنويع مصادر الدخل واستحداث قطاعات اقتصادية منتجة، تسهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني، وتضع الكوادر البشرية على رأس أولوياتها، لتحقق نهضة تنموية اقتصادية وعلمية».

نجيب الشامسي: استمرار معدلات النمو

قال نجيب الشامسي، المدير العام للمسار للدراسات الاقتصادية، إن الموازنة تعكس رغبة أكيدة على استمرار معدلات النمو الاقتصادي وتأكيد حضورها في الخريطة الاقتصادية العالمية، من خلال تعزيز الثقة في اقتصادها عبر تطوير وتعزيز البنية التحتية والخدمات التجارية والاقتصادية.

محمد بن غاطي: شريك النمو والتنمية

قال محمد بن غاطي الرئيس التنفيذي لشركة بن غاطي للتطوير العقاري، إن الموازنة تمنح القطاع الخاص فرصة كبيرة ليكون شريكاً رئيساً في حركة النمو والتنمية في الإمارة، حيث تواصل زخم الإنفاق بما يعزز مستوى مشاركة القطاع في عدد كبير من المجالات.

وقال الدكتور علي صادق المستشار الاقتصادي ومدير معهد السياسات الاقتصادية بصندوق النقد العربي سابقاً، إن زيادة حجم الإنفاق على الإيرادات هو من أهم ما يلفت النظر في الميزانية، وهو أمر جيد خصوصاً في ظروف الجائحة، موضحاً أنه عندما تكون الظروف الاقتصادية غير مواتية يأتي دور الحكومة في رفع كفاءة النفقات.

وقال بال كريشين رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة «سنشري فاينانشال»، إن الموازنة تظهر أن دبي مستعدة مرة أخرى للتعامل مع أي أزمة وتحويلها إلى فرصة مناسبة.

علي الحمودي: إشارة قوية

قال الخبير الاقتصادي والمالي علي الحمودي، إن إعلان الموازنة تعزز من الثقة لدي مجتمع الأعمال، وتعطي إشارة قوية على أن الحكومة تدعم القطاع الخاص في الظروف كافة، حيث تسهم في تقديم دفعة له نحو قيادة قاطرة النمو الاقتصادي، الأمر الذي من شأنه استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وقال محمد تيّم المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة أنتوراج للتسويق وإدارة الفعاليات: «يأتي اعتماد الموازنة كونه برهاناً آخر عن المعنى الحرفي لدبي مدينة اللامستحيل وصانعة الفرص».

وقال شريف بشارة، المدير التنفيذي لمجموعة محمد وعبيد الملا: يعكس إعلان الميزانية سعي الحكومة إلى تعزيز الثقة وتشجيع الاستثمار وتسريع التعافي من تبعات الجائحة، كما أنها تؤكد حرص القيادة على رفع مستوى المعيشة.

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