1265 حالة شفاء جديدة من «كورونا»

المصدر: (أبوظبي - وام )

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن شفاء 1265 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 178672 حالة.

وأعلنت الوزارة عن إجراء 152146 فحصاً جديداً في الساعات الـ24 الماضية. وساهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الكشف عن 944 حالة إصابة جديدة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 201836 حالة. كما أعلنت الوزارة عن وفاة مصابين اثنين وذلك من تداعيات الإصابة بالفيروس، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 657 حالة.

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