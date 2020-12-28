برج الساعة شاهد على بدايات نهضة دبي

المصدر: دبي - وائل نعيم

يعد برج الساعة في دبي معلماً تاريخياً ورمزاً من رموز المدينة وشاهداً على بدايات رسم نهضة دبي المعمارية، حيث يمزج البرج بين الطابع الإسلامي والحضاري في التصميم والشكل.

وتم اختيار البرج، مرتين ضمن الأجمل على مستوى العالم، إذ صنفته صحيفة تلغراف البريطانية في أغسطس 2014 ضمن أجمل 17 برجاً للساعات على مستوى العالم، إلى جانب برج ساعة بيغ بن في لندن، وبلدية براغ. وجاء شهر سبتمبر من العام ذاته ليؤكد روعة وجمال هذا البرج، حيث صنفه موقع «ترافل بلس» الإنجليزي ضمن أجمل الأبراج على مستوى العالم، وجاء إلى جواره في نفس التصنيف برج الساعة في مكة المكرمة.

ويقع برج الساعة شرقي دبي في منطقة ديرة، عند تقاطع شارع أم هرير وطريق آل مكتوم في دوار يعد من أشهر دوارات دبي على الإطلاق.

توثيق

وبحسب بلدية دبي «فإنه حسب الكتيبات الموثقة لديها فإن البرج يعود تاريخ بنائه إلى عام 1963، وصممه المهندس المعماري النمساوي أوتو.جي. بولارت «Bulart» والذي ضم في فريقه الهندسي المهندس زكي الحمصي، حيث تم بناء برج دوار الساعة على مرحلتين ومدة 10 شهور كاملة».

وارتبط اسم البرج بساعة دائرية صنعت خصيصاً لتكون من أبرز معالم وسط المدينة المملوء بالنشاط والحيوية طوال ساعات اليوم، إلى جانب أن المنطقة الواقع فيها تضم كبرى شركات السياحة ومكاتب الطيران العالمية، بجانب الدوائر الحكومية.

تصميم البرج

وبحسب بلدية دبي يرجع اختيار برج دوار الساعة ضمن الأجمل عالمياً إلى كثير من الأسباب، وأهمها: «التصميم والشكل المعماري الرائع، والذي يرجع لحقبة الستينيات، والذي يجمع في زواياه النمط الإسلامي البسيط. وعلى الرغم من قدمه إلا أنه لا يزال محافظاً على رونقه وجماله، ويستحق بالفعل أن يكون في مراكز متقدمة ضمن الأفضل والأجمل عالمياً، ويدل على عبقرية مصمميه ومنفذيه، الذين مزجوا بين الطابع الإسلامي والحضاري في التصميم والشكل الذي أبهر الجميع».

شكل جمالي

وتشير البلدية إلى أن التصميم العبقري الذي أظهره المصمم المهندس النمساوي Bulart يظهر به البرج إلى جانب الجماليات الموجودة فيه ويعد مزاراً سياحياً لالتقاط الصور، وخصوصاً مع الشكل الجمالي للنافورة المائية الموجودة في منتصفه، وما يميز البرج أيضاً هو أنه يمكن المار من شتى اتجاهاته المختلفة من رؤيته بنفس الشكل كأنه يراه من اتجاه واحد.

علامة مرجعية

ويعد دوار برج الساعة علامة مرجعية لكثير من الناس في تحديد اتجاهاتهم وذاكرة من ذاكرات دبي المهمة، وخصوصاً أن هناك جيلاً تخطى الـ60 عاماً نشأ عليه. ويدل حصول المجسمات والأبراج في دبي على مراكز متفوقة كأجمل أو كأفضل أو ما شابه ذلك على مستوى العالم على العبقرية والتخطيط الجيد للإمارة وتشبثها بأن تكون الأولى والأفضل والأجمل في كل شيء، ليس على النطاق المحلي أو الإقليمي فحسب وإنما على النطاق العالمي، وهذا يظهر في العديد من الأشياء، وليست المرة الأولى التي تحصل فيها دبي على مراكز متقدمة بين كبرى الدول الأوروبية، ويرجع الفضل في هذا إلى السياسة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، إذ يريد سموه دبي أن تكون الأفضل عالمياً.

ترميم وصيانة

وتقوم بلدية دبي بترميم برج الساعة وصيانته من فترة لأخرى، وتسعى البلدية دائماً إلى التجديد وأن تكون في قلب الحدث وأن تُظهر دبي دائماً ومناطقها بالشكل المناسب، ويتم إضافة بعض اللمسات إلى كل الأماكن، سواء كان بالصيانة الدورية أو المسطحات الخضراء والبستنة والتجميل، وإضافة أنواع متميزة من الزهور والنباتات بألوان عدة لتضفي منظراً رائعاً على المكان.

لائحة التراث

تعمل بلدية دبي حالياً على تسجيل برج الساعة من بين مباني التراث الحديث، في لائحة التراث الحديث العالمي لمنظمة يونسكو، للحفاظ على معالم ومباني التراث الحديث، وخاصة في فترة الستينيات من القرن الماضي.

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