«مهرجان العسل» ينطلق في حتا بمشاركة 40 عارضاً ومنتجاً

المصدر: دبي- وائل نعيم

انطلقت أمس، فعاليات الدورة الـ 5 من مهرجان حتا للعسل، في قاعة حتا، بمشاركة 40 عارضاً ومنتجاً، وذلك في إطار خطة حتا التنموية الشاملة، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسيستمر المهرجان لغاية الثاني من يناير المقبل.

وقال خالد شريف العوضي، المدير التنفيذي لقطاع البيئة والصحة والسلامة ببلدية دبي، خلال افتتاح المهرجان «إن المهرجان يهدف إلى دعم قطاع إنتاج عسل النحل على مستوى الدولة، وهو منصة تتيح للمعنيين في هذا المجال، الفرصة لتبادل الخبرات، ومناقشة أوضاع صناعة العسل من مختلف جوانبها، للوقوف على المعطيات التي من شأنها أن تسهم في مزيد من التطوير». وأشار إلى أنه على الرغم من جائحة «كورونا»، إلا أن هناك إقبالاً كبيراً على المهرجان، يدل على أهمية سوق العسل في الدولة، لافتاً إلى أن بلدية دبي، تركز على نوعية وجودة وسلامة العسل، ليس في المهرجان فحسب، حيث تقوم برقابة مستمرة على المزارع والمناحل، للتأكد من التزامهم بالاشتراطات الصحية .

فعاليات

وتتيح فعاليات المهرجان المختلفة، الفرصة للجمهور، لمعرفة أنواع العسل، وطرق التمييز بينها، إذ تشمل المنتجات المعروضة «عسل السدر والشوكة والطلح والسمر والسلم والضهي والقتاد والصيفي والسحاه والبرسيم والربيعي والحمضيات»، والتي يُمكن تمييزها من خلال درجة لونها ورائحتها.

خدمات

ويتكامل مهرجان حتا للعسل، مع بقية جهود ومبادرات بلدية دبي، للارتقاء بمستوى خدماتها في حتّا، نظراً لما تشكله هذه المنطقة من أهمية تاريخية وتراثية، والمساهمة في تعزيز موقعها، كمقصد سياحي، ونقطة جذب قوية، بالاستفادة من المقومات الطبيعية للمنطقة، فضلاً عن مساهمة البلدية في دعم الصناعات المحلية، وتوفير فرص التسويق الملائمة لها.

وبهدف توسيع دائرة النفع الاقتصادي لأهالي حتّا، ومساعدتهم على إطلاق كامل طاقاتهم، وتوظيفها بأسلوب مؤثر في تعزيز تنمية المنطقة، سيتضمن المهرجان هذا العام، استقبال عينات فحص العسل من قبل الجمهور، لضمان جودتها.

مواعيد

وتستمر فعاليات مهرجان حتا للعسل، 7 أيام، حيث بدأ استقبال الجمهور في قاعة حتا أمس، ويستمر حتى 2 يناير 2021، من الساعة 9:00 صباحاً وحتى 10:00 مساءً.

متجر إلكتروني

أطلق أمس أول متجر إلكتروني متخصص لبيع العسل ومنتجاته في الدولة، وقال مؤسس المتجر، مانع الكعبي، لـ «البيان»: «إن المتجر عبارة عن سوق إلكترونية، ويتضمن 4 أقسام رئيسة، هي: العسل الطبيعي والنحل ومستلزمات النحل ومنتجات الخلية». وأضاف: «تشارك في الموقع شركات متخصصة في قطاع النحل والعسل من دول الخليج وجمهورية مصر العربية، ويمكن الدخول للموقع الإلكتروني، لمعرفة معروضات أي دولة مشاركة، حيث يتم عرض شركات النحل، ولدى اختيار أي شركة، تظهر منتجاتها، وجميع معروضاتها».

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