«كهرباء دبي» تحصد العديد من الجوائز العالمية

المصدر: دبي - البيان

تلتزم هيئة كهرباء ومياه دبي، بإدارة مشاريعها وفق أفضل المعايير العالمية، وتكللت جهود الهيئة في مجال الاستدامة بفوزها بالعديد من الجوائز المحلية والعالمية، كان آخرها فوز معالي سعيد محمد الطاير العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي للهيئة بجائزة شخصية العام 2020 في مجال الحوكمة الرشيدة والاستدامة التي تقدمها مؤسسة «كامبريدج أي إف أيه» في المملكة المتحدة، وعن مجمّع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، الذي يعد أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم، فازت الهيئة هذا العام أيضاً بجائزة الاستدامة والإنجازات البيئية والريادة SEAL الأمريكية في فئة المبادرات البيئية.

استراتيجية

وقال سعيد الطاير: «تلتزم الهيئة بتوفير إمدادات آمنة مستدامة وموثوقة للطاقة والمياه، من خلال رفع مستهدفات نسبة مشاركة الطاقة المتجددة، وإدارة الطلب على الطاقة، وخفض انبعاثات الكربون، بما يحقق استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لجعل دبي مركزاً عالمياً للطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر».

فوز

حصل مبنى الهيئة الرئيس على جائزة «إنسايت» العالمية لإدارة الطاقة 2019، من اللجنة الوزارية العالمية للطاقة النظيفة. وتوجت الهيئة بجائزة مبادرة «الاستدامة للعام»، ضمن برنامج جوائز الاستدامة 2018. وفي سنة 2017، فازت الهيئة بـ 4 من جوائز الخليج للاستدامة والمسؤولية الاجتماعية للشركات.

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