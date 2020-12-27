حديقة الحيوانات بالعين تكرم الفائزين بجائزة «زوو-غرافي»

المصدر: العين - وام

كرمت حديقة الحيوانات بالعين الفائزين بجائزتها للتصوير الضوئي «زوو-غرافي»، والتي شهدت إقبالاً من محترفي وهواة التصوير داخل الدولة وخارجها تنافسوا جميعاً ضمن فئتي التصوير الأحادي والملون للحياة البرية.

وعن فئة التصوير الملون فاز بالمراكز الـ 3 الأولى على التوالي كل من مسلم الدرعي من دولة الإمارات العربية المتحدة، وروجير ألفونسو وجيفري جيلانو من الفلبين، فيما فاز بالمراكز الـ 3 الأولى عن الفئة أحادية اللون كل من إيريك بيرالس من الفلبين، وشاجيش شانمغن من الهند، وسيليسو سيرير من الفلبين، وذلك بجوائز بلغت 100 ألف درهم، ذهبت 25 ألف درهم للفائز الأول، و15 ألف درهم للفائز الثاني، و10 آلاف درهم للفائز الثالث للفئتين.

وأشاد غانم مبارك الهاجري مدير عام المؤسسة العامة لحديقة الحيوان والأحياء المائية بالعين في كلمة خلال حفل التكريم بالنجاح الذي حققته الجائزة خلال أعوامها السابقة وبالتحديد في نسختها الثامنة 2019 التي بلغ عدد المشاركات فيها 4 آلاف صورة من 35 دولة عربية وأجنبية، مشيراً إلى أن الحديقة واصلت جهودها في إنجاح الجائزة واستمراريتها على أكمل وجه في ظل الظروف الراهنة لانتشار فيروس (كوفيد19).

وتركز جائزة «زوو-غرافي» على إيصال رسالة حديقة الحيوانات بالعين من خلال إبراز الحياة البرية والطبيعة وتسليط الضوء عليها بلغة الصورة التي تعبر عن ألف كلمة.

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