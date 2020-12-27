خليفة بن زايد يصدر مرسوماً أميرياً بتشكيل مجلس إدارة المجلس الأعلى للشؤون المالية والاقتصادية

المصدر: وام

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي، مرسوماً أميرياً بتشكيل مجلس إدارة المجلس الأعلى للشؤون المالية والاقتصادية، برئاسة سموه، وولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان نائباً للرئيس.

ونص المرسوم على عضوية كلا من سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان وسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ومعالي خلدون خليفة المبارك ومعالي الدكتور أحمد مبارك المزروعي ومعالي جاسم محمد بوعتابه الزعابي ومعالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، على أن يكون رئيس دائرة المالية أميناً عاماً للمجلس.

ويختص المجلس الأعلى للشؤون المالية والاقتصادية بجميع الأمور المتعلقة بالشؤون المالية والاستثمارية والاقتصادية وشؤون البترول والموارد الطبيعية في إمارة أبوظبي.

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