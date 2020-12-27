تفاصيل الخطة الشاملة لتأمين احتفالات رأس السنة الجديدة في دبي

المصدر: البيان الإلكتروني

اعتمدت اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي خلال اجتماعها برئاسة سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم الإجراءات والشروط المتعلقة بالاحتفال برأس السنة بأهمية تعاون الجميع بما في ذلك الأُسَر والعائلات في تأكيد التطبيق الدقيق لكافة اشتراطات السلامة المعلنة والتي تشمل ألا يزيد عدد المتواجدين ضمن التجمعات العائلية وداخل والمنازل والخيام على 30 شخصاً كحد أقصى وفق مساحة المكان، شرط أن يكون محيط الفرد الواحد للفصل عن الآخرين 4 أمتار مربعة من المساحة الكلية، مع الإلزام بارتداء الكمامات، مع حثّ الأشخاص أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن على عدم حضور مثل هذه التجمعات ضماناً لسلامتهم، وكذلك الامتناع عن الحضور لمن لديه أعراض مرضية مثل السعال أو ارتفاع درجة الحرارة.

اكتمال الترتيبات لتأمين الاحتفالات

من جهتها ذكرت الإدارة العامة للدفاع المدني بدبي إلى اكتمال كافة الترتيبات لتأمين الفعاليات والأنشطة المصاحبة لاحتفالات رأس السنة الميلادية 2021 في إمارة دبي، بمشاركة "583" عنصراً من الضباط وضباط الصف والأفراد، يمثلون نخبة من الوحدات والفرق التخصصية ذات الكفاءة المهنية العالية، و71 من الآليات ومركبات الإطفاء والإنقاذ الحديثة والمتطورة، مع تحديد مسارات تحركاتها لتنفيذ مهامها بالدقة المطلوبة والتعامل الفعال في حالات الطوارئ. جاهزية جميع مراكز الدفاع المدني بدبي على مدار ال "24" ساعة وفق توزيعها الجغرافي لتغطية الأنشطة المصاحبة للاحتفالات في مختلف المواقع.

أسعاف دبي

وأنهت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف استعداداتها لاحتفالات رأس السنة الميلادية 2021 بما يحقق أهدافها الاستراتيجية في سرعة الاستجابة للمرضى والمصابين والجودة في تقديم الخدمات الإسعافية المتقدمة ما قبل المستشفى، وذلك ضمن جهود اللجنة العليا لتأمين الفعاليات في إمارة دبي.

وكشف المؤسسة في ظل الظروف المترتبة عن جائحة كورونا والإجراءات الوقائية سوف تفعل النقاط الإسعافية المنتشرة في جميع انحاء إمارة دبي والبالغ عددها 122 نقطة، وتضم النقاط الإسعافية ووحدات متخصصة كطبيب الطوارئ والمستشفى الميداني والعناية المركزة ووحدة الأمومة والطفولة ووحدة مكافحة الامراض المعدية ووحدة أصحاب الهمم ووحدة النقل الخاص المخصصة لأصحاب السمنة المفرطة وغيرها، فضلا عن وحدات التدخل السريع كالدراجات الكهربائية الصديقة للبيئة والمستجيب الأول والسيارات الرياضية بالإضافة الى 200 مركبة اسعاف ومشاركة 685 من الكوادر الإسعافية بينهم أطباء وفنيي طب طارئ ومسعفين على درجة عالية من الكفاءة والخبرة لضمان التعامل السريع مع حالات الطوارئ وتلبية كافة الاحتياجات الإسعافية بوقت قياسي.

كما عملت المؤسسة على توزيع 78 نقطة إسعافية إضافية بناءً على التوزيع الجغرافي للفعاليات والأنشطة المصاحبة للاحتفالات والأماكن التي سوف تشهد جماهير وفي المناطق الحيوية، والطرق الداخلية والخارجية.

إغلاقات الشوارع

وحول إدارة الحركة المرورية اكملت هئية الطروق والمواصلات بالتنسيق مع شرطة دبي الخطة التي تنفذها اشتملت على خمسة محاور رئيسة لضمان انسيابية الحركة المرورية الأول إغلاق شارع الأصايل "من شارع عود ميثاء الى شارع الميدان" الساعة الرابعة عصراً لاستخدامه كمسار للمواصلات العامة ومركبات الطوارئ، وإغلاق شارع بوليفارد الشيخ محمد بن راشد في التوقيت ذاته وذلك بعد امتلاء المواقف ضمن هذه المنطقة، داعية الجمهور ممن لديهم حجوزات في منطقة البوليفارد أو في دبي مول إلى ضرورة التواجد قبل الموعد المشار إليه، بالإضافة إلى إغلاق شارع المركز المالي من الرابعة عصرا، وشارع الصكوك ابتداءً من الساعة الثامنة مساءً، أما شارع المستقبل فسيكون الاغلاق بين تقاطعي شارع الخليج التجاري الأول وشارع المركز التجاري تدريجياً ما بين الساعة السادسة والساعة والثامنة مساءً وسيستمر الاغلاق حتى نهاية الفعالية.

ونبهت الجمهور ومستخدمي المترو إلى أن محطة برج خليفة سيتم إغلاقها في تمام الساعة الخامسة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحاً. بالإضافة إلى تحديد منطقة لعبور المشاة بشكل نظامي على شارع الشيخ زايد بالقرب من محطة مترو برج خليفة.

الحافلات

وفي المحور الثاني سيتم تشغيل 200 حافلة لنقل الزوار بعد انتهاء الفعالية من منطقة الحدث إلى خارج المنطقة وتحديدا إلى محطات المترو لتسهيل عملية الخروج، علما أن هذه الحافلات ستكون مجانية للجمهور ضمن المسارات المحددة.

وسيكون توزيعها كما يلي: 78حافلة على شارع الشيخ زايد بالاتجاه إلى المركز التجاري لنقل الجمهور من أمام مترو برج خليفة إلى نادي الوصل ومحطة مترو الجافلية ومواقف مصلى العيد في المنخول وديرة سيتي سنتر، و43 حافلة على شارع الشيخ زايد بالاتجاه إلى أبو ظبي لنقل الجمهور من أمام مترو برج خليفة إلى محطة مترو بنك نور ، و53 حافلة لنقل الجمهور من شارع المركز المالي إلى (مواقف نادي الوصل، محطة مترو الجافلية وديرة سيتي سنتر ومواقف مصلى العيد في المنخول)، و8 حافلات لنقل الجمهور من شارع برج خليفة إلى محطة مترو ديرة ستي سنتر، إلى جانب 18 حافلة لنقل الجمهور من محطة مترو الخليج التجاري (على شارع الشيخ زايد) إلى محطة مترو ديرة سيتي سنتر.

مركبات الأجرة

وتضمن المحور الثالث تحديد مواقع وقوف مركبات الأجرة في مواقف إدارة الاقامة وشؤون الأجانب ومواقف مصلى العيد في المنخول ونادي الوصل، فيما يتضمن المحور الرابع تشغيل الخط الأحمر ابتداءً من الساعة الخامسة صباح الخميس لمدة 44 ساعة، كما سوف يتم تشغيل الخط الاخضر لمدة مماثلة تقريباً.

وشمل المحور الخامس تضمن مراقبة الإشارات الضوئية على شارع المركز المالي وشارع الشيخ محمد بن راشد بوليفارد والتحكم بها لضمان انسيابية الحركة المرورية في ساعات الذروة المختلفة بالتنسيق مع غرفة عمليات إعمار، كما سيتم استخدام الشاشات الذكية المتغيرة لتنبيه مستخدمي الطريق عند إجراء الإغلاقات المطلوبة، وأنه سيتم أيضا إغلاق جسور المشاة على القناة المائية وكذلك المصاعد المساندة وذلك حفاظا على السلامة العامة للجمهور، بالإضافة إلى إغلاق رصيف المشاة على جسر الشيخ زايد على القناة المائية.

احتفالات فريدة

وتَعد "إعمار" بأن تكون احتفالات رأس السنة 2021 ذكرى فريدة لا تُنسى، إذ سيوفر أطول برج في العالم الخلفية الأمثل لإقامة إحدى أكثر عروض رأس السنة تميزاً في العالم.

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