«بيئة أبوظبي» تفوز بجائزة عالمية في التنوع البيولوجي

المصدر: أبوظبي - البيان

فازت هيئة البيئة في أبوظبي بجائزة المساهمة المتميزة في التنوع البيولوجي العالمي 2020، من مجلة كابيتال فاينانس إنترناشونال البريطانية «CFI.co». وتم تكريم الهيئة، التي تعتبر أكبر سلطة تشريعية بيئية في الشرق الأوسط، على الجهود التي تبذلها للحفاظ على التنوع البيولوجي في إمارة أبوظبي.

وتتضمن الأمثلة على جهود هيئة البيئة - أبوظبي في الحفاظ على التنوع البيولوجي، استمرارها في المحافظة على إرث المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، حيث قامت الهيئة بتوسيع شبكة المحميات الطبيعية لتضم 19 محمية؛ 13 منها برية، وتمثل 16.9% من مساحة البيئة البرية، و6 محميات بحرية تُشكل 13.9% من مساحة البيئة البحرية.

وتتمثل أبرز إنجازات هيئة البيئة في أبوظبي بجهودها في إكثار وإعادة توطين المها العربي، والذي كان على حافة الانقراض، حيث ساهمت هذه الجهود في زيادة أعداد المها العربي في إمارة أبوظبي التي تحتضن اليوم 5000 رأس من هذا الكائن الوديع، والتي تعتبر أكبر مجموعة من المها العربي في العالم.

وتجاوزت مشاريع التنوع البيولوجي التابعة لهيئة البيئة في أبوظبي حدود الدولة، فقد وقّعت الهيئة مذكرة تفاهم مع الجمعية الملكية الأردنية لحماية الطبيعة لإطلاق 60 رأساً من المها العربي في محمية الشومري للحياة البرية على مدار العامين المقبلين.

وأما على المستوى المحلي، فتستضيف إمارة أبوظبي حوالي 3000 بقرة بحر، وهو ثاني أكبر تجمع لأبقار البحر في العالم، والأعلى كثافة للمتر المربع بمنطقة الخليج العربي.

التزام

وقالت الدكتورة شيخة سالم الظاهري، الأمين العام لهيئة البيئة في أبوظبي: «تتمثل أهم أولوياتنا الاستراتيجية والتزاماتنا في الحفاظ على التنوع البيولوجي بإمارة أبوظبي، لقد عملنا بجد منذ إنشاء هيئة البيئة قبل 25 عاماً لتحقيق هذا الهدف، كما حققنا أكثر من نجاح في حماية التنوع البيولوجي، ويشرفنا أن يتم تكريمنا من قبل مجلة دولية مثل مجلة كابيتال فاينانس إنترناشونال على كل الجهد الكبير الذي بذله فريق الهيئة».

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