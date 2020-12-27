سارية القابضة تطلق «فيت فارم» بتقنيات الزراعة المائية بالإمارات

المصدر: دبي - البيان

أعلنت سارية القابضة، الشركة الأم التي أطلقت أخيراً سمارت أكيرز، أحدث مفهوم للزراعة العمودية المُعتمِدة على تقنيات الزراعة المائية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتعتبر هذه الخطط التوسُعية عالمية خلال عام 2021 وكذلك خِططها الغذائية الصحية الجديدة كلياً، فيت فارم، المقرر أن يصل إلى المتاجر في الربع الأول من العام الجديد.

تأتي الأخبار الأخيرة بعد أن شهدت الشركة نمواً هائلاً خلال موسم 2019/2020 مع إطلاق المفهوم الجديد، وبناء شراكات جديدة، وتحقيق أعلى معدل للمبيعات، مما يخلُق سبباً للتوسع الاستراتيجي خارج الدولة مع الاستمرار في تطوير قدراتها محليا وعالمياً.

أُطلقت سارية القابضة عام 2017 على يد الصديقين ورجلي الأعمال «عبدالله الكعبي» و«شون لي»، واستهلت نشاطها في البداية كشركة في التجارة العامة مع التركيز على السلع الاستهلاكية سريعة التداول بهدف جلب منتجات أجنبية عالية الجودة إلى سوق دول مجلس التعاون الخليجي.

إن سارية للتجارة العامة تضم علامات تجارية شهيرة من كوريا الجنوبية مثل, Gilim, Samyang Foods وهي العلامة التجارية المعروفة بـ «تحدي المعكرونة الحارة» الذي حقق نجاحاً عالمياً باهراً.

والجدير بالذكر أن لدى سارية حالياً شراكات مع أكثر من عشر علامات تجارية من كوريا الجنوبية لتعزيز استيراد وتوزيع منتجاتها في دول مجلس التعاون الخليجي. وقد نجحت الشركة خلال عام 2020 في وضع استراتيجية لتأمين شراكات رئيسية جديدة مع العديد من العلامات التجارية من اليابان والهند والمكسيك وأيضاً الفلبين في عام 2021.

تعمل سارية مع بداية العام الجديد على جلب مجموعة متنوعة من المنتجات الجديدة، وزيادة وارداتها وصادراتها خارج نطاق دول مجلس التعاون الخليجي للوصول إلى مستهلكين دوليين جُدد.

بالإضافة إلى محفظتها المحلية، حيثُ إن قسم التجارة العامة بالمجموعة يعمل حالياً على إنشاء علامته التجارية المثالية لأبناء المجتمع المُهتمين بالصحة «فيت فارم» Fit Farm.

ومن المقرر إطلاق Fit Farm في الربع الأول من عام 2021 لتصبح واحدة من المزودين المحليين الرائدين القلائل الذين يقدمون أطعمة سريعة وصحية وطبيعية بالكامل، يمكن تحضيرها بكل سهولة وسرعة.

ورغم أن الشركة تخطط لتقديم مجموعة متكاملة من المنتجات الغذائية الصحية والمغذية، ستشمل أول أطعمتها مجموعة واسعة من الدجاج الجاهز للأكل عالي الجودة التي تحمل اسم «صدور دجاج لذيذة حقاً».

سيوفر هذا المفهوم الفريد للمستهلكين المهتمين بالصحة مجموعة مختارة من الدجاج الطري الخالي من المواد الحافظة والهرمونات والمضادات الحيوية والذي يأتي بخمس نكهات مختلفة.

وفي إطار تعليقه على الإطلاق المرتقب لفيت فارم، قال عبدالله الكعبي، الرئيس التنفيذي لشركة سارية القابضة: «تتمثل مهمة فيت فارم في تمكين الأشخاص من خلال المأكولات المتوفرة بسهولة التي تعتمد على خيارات أنماط الحياة الصحية، إلى جانب تعريفهم بالأطعمة الصحية التي يسهل الوصول إليها بكل سهولة ويسر».

مع قرب انتهاء عام 2020، يحمل العام الجديد في طياته مستقبلاً واعداً لسارية، حيث تُخطط الشركة للتوسع في رقعة منتجاتها الغذائية الدولية داخل وخارج منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، وإطلاق أحدث علاماتها التجارية فيت فارم Fit Farm.

وبينما ينتظر العملاء بفارغ الصبر إطلاق الخط الغذائي فيت فارم في جميع محلات السوبر ماركت في الإمارات العربية المتحدة، يمكنهم حالياً تجربة «تحدي المعكرونة الحارة» من خلال شراء عبوات المعكرونة الفورية Samyang Buldak من أحد متاجر كارفور أو لولو هايبرماركت القريبة.

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