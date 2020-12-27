شرطة رأس الخيمة تعقد «التعلم من أفضل الممارسات في تطبيق دليل الإجراءات الجزائية»

المصدر: رأس الخيمة - البيان

شهد اللواء علي عبد الله بن علوان قائد عام شرطة رأس الخيمة، وبحضور المديرين العامّين، انعقاد الدورة التدريبية الخاصة بشأن «أفضل الممارسات في مجال تطبيق دليل الإجراءات الجزائية» «تطبيقات عملية»، والتي تعتبر الأولى من نوعها، وتنفذ بالتعاون مع وزارة الداخلية، والقيادة العامة لشرطة أبوظبي.

وتهدف الدورة التي تستهدف 170 من ضباط الشرطة العاملين في مجال الضبطية القضائية، وتنفذ على مراحل، إلى تحقيق العديد من الأهداف، في مقدمها ترسيخ الإلمام بقانون الإجراءات الجزائية، الذي يعتبر أساس العمل الشرطي، إلى جانب إكساب رجل الشرطة، المهارات اللازمة للتعامل مع الواقع والأحداث والتطورات المستقبلية، وتعميق المعرفة القانونية، من خلال التعلم المستمر.

وأشار القائد العام، إلى أهمية عقد هذه الدورة التدريبية النموذجية، التي تعزز من مهنية وحرفية قدرات رجال الشرطة، في أداء المهام الوظيفية الموكلة إليهم بكل كفاءة، وخاصة في مجال الضبط القضائي، بعيداً عن أي أخطاء إجرائية، حيث تحتوي على 5 محاور معرفية رئيسة، تتمثل في: «التحقيق الجنائي، وجدية التحريات، والانتقال والمعاينة، ومشروعية الكمين، والقبض والتفتيش، وما يشوب هذه المهام من أخطاء إجرائية شائعة، تؤثر في صحتها من الناحية القانونية، مع الإشارة إلى آلية التكييف القانوني السليم للوقائع الجنائية، والقواعد الأساسية لعمل مأمور الضبط القضائي».

وثمّن التعاون والدعم الكبير من قبل وزارة الداخلية، والقيادة العامة لشرطة أبوظبي، في الإعداد والتجهيز، وتنفيذ هذه الدورة التدريبية، التي سيكون لها مخرجات متميزة على الأداء الشرطي.

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