"دو" تعلن أسماء أول الفائزين بمسابقة أجمل شتاء في العالم لالتقاط أجمل معالم الإمارات

المصدر: وام

أعلنت "دو" التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة عن أسماء أول الفائزين في #تحدي_أجمل_شتاء_في_العالم لالتقاط أجمل معالم الإمارات.

وستشهد المرحلة الأولى من الحملة والتي تمتد من 15 ديسمبر 2020 حتى 14 يناير 2021 تقديم جائزتين أسبوعياً قيمة كلٍ منهما 25.000 درهم على مدى أربعة أسابيع وذلك حتى 14 يناير 2021.

وقد تم إطلاق هذا التحدي بالتعاون بين "دو" والمكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات كجزء من اهتمام الشركة بتسليط الضوء على أبرز الكنوز الطبيعية والتاريخية والتراثية في الدولة وذلك عبر تشجيع مواطني الدولة والمقيمين على تحميل مشاركاتهم لأجمل وجهات الدولة السياحية والطبيعية على وسائل التواصل الاجتماعي لفرصة الفوز بجوائز قيّمة.

وقد تمت دعوة المشاركين لنشر صور رقمية أو بانورامية أو مقاطع فيديو قصيرة لا تزيد مدتها عن 30 ثانية يوثقون خلالها الأنشطة الشتوية التي يقومون بها في جميع أنحاء الإمارات ومشاركة المحتوى الإبداعي على منصتي "إنستغرام" و"تويتر" عبر وسم #تحدي_أجمل_شتاء_في_العالم.

وعبر الفائزان لهذا الأسبوع أحمد حسن وسوبوده شيتي عن سعادتهما البالغة بالفوز. وفي حديثه عن مقطع الفيديو الفائز الذي قام بتصويره ومشاركته قال أحمد حسن: " تعتبر الإمارات العربية المتحدة بمثابة منصة عالمية تجمع فيها الثقافات وتساهم في بناء الجسور بين جميع الحضارات في بيئة تفتخر بماضيها وتعبر عن هويتها التقليدية بشكل استثنائي. وقد حرصت في هذا الفيديو على إظهار التنوع الذي تنفرد به الإمارات كمثال يحتذى به على الصعيد العالمي".

على صعيد آخر تحدث سوبوده شيتي عن تجربته الخاصة وعن مصدر الإلهام الكامن وراء فوزه قائلاً: " كان هذا العام مختلفاً على نحو كلي عن جميع التجارب التي شهدناها في حياتنا. لقد كان من الرائع بعد فترة طويلة من الالتزام بالتباعد العودة إلى الحياة الطبيعية واكتشاف الإمارات من منظار جديد ومختلف. ساهم هذا التحدي في تعزيز طاقتنا للاحتفال بالحياة وكان بمثابة مصدر الإلهام الذي أكد لي أهمية الروح الإيجابية التي تنشرها الدولة عبر تشجيع أفرا دالمجتمع على الاستمتاع بالأجواء المميزة واستكشاف الوجهات المحلية المتنوعة".

وهنأ فهد الحساوي الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة الفائزين قائلاً: " شهد تحدي أجمل شتاء في العالم إقبالاً منقطع النظير حيث بلغ عدد المشاركات أكثر من 11500 مشاركة منذ 15 ديسمبر وقد استطاع المشاركون من مؤثرين وصنّاع محتوى ومصورين وأفراد من مختلف فئات المجتمع تقديم أجمل صورة للإمارات بعيون أهلها عبر المحتوى الإبداعي الذي قاموا بمشاركته. لقد غيرت تكنولوجيا الهاتف المحمول طريقة رؤيتنا للعالم الذي نعيش فيه ما ألهمنا لإطلاق هذا التحدي الفريد لسكان الإمارات العربية المتحدة وتشجيعهم على رؤية مجتمعاتهم وبيئاتهم بعيون جديدة وتجسيدها في تصاميم مبدعة مفعمة بالحيوية. وتهدف "دو" عبر هذه المبادرة إلى الاحتفال بأبهى لوحات التنوّع والثقافة والطبيعة التي تزخر بها إمارات الدولة المختلفة ونتطلع قدماً لتلقي المزيد من عناصر المحتوى الرائعة والمميزة. ويسعدني تهنئة كل من أحمد حسن وسوبوده شيتي على فوزهما هذا الأسبوع ".

تستمر المرحلة الثانية من التحدي على مدى عشرة أيام من 15 يناير حتى 25 يناير وتقدم جائزتين كبيرتين قيمة كلٍ منهما 50,000 درهم. وستقوم "دو" في نهاية المسابقة بنشر قصص الفائزين بالتزامن مع الظروف والعوامل التي ساهمت في إلهامهم للمشاركة والفوز عبر تقديم أجمل مشاهداتهم التي التقطتها عدساتهم.

ويأتي هذا التحدي على وسائل التواصل الاجتماعي في إطار المبادرات المتوالية الداعمة لحملة "أجمل شتاء في العالم" والتي انطلقت مؤخراً ضمن استراتيجية السياحة الداخلية لدولة الإمارات من أجل تسليط الضوء على مختلف الخيارات السياحية المتنوعة التي تحفل بها إمارات الدولة وتشجيع المجتمع على استكشاف الخيارات السياحية المتنوعة التي تزخر بها أرض الإمارات. وقد تم إطلاق هذه الحملة بمشاركة من مختلف الهيئات السياحية في الدولة وبتنسيق من وزارة الاقتصاد ودعم من المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.

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