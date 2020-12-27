«دبي للجودة» تكرم 13 فائزة مهنية وصاحبة أعمال

المصدر: دبي – البيان

كرمت مجموعة دبي للجودة، 13 فائزة من المهنيات وصاحبات الأعمال الإماراتيات والمقيمات، في الدورة الـ 17 لجائزة الإمارات للسيدات 2020، وذلك في حفل سنوي أقيم برعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مؤسسة مطارات دبي، الرئيس الأعلى، الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، الراعي الفخري لمجموعة دبي للجودة.

وأكد المهندس حسن عمر رئيس مجلس إدارة مجموعة دبي للجودة - في كلمته الافتتاحية للحفل السنوي للجائزة - حرص المجموعة منذ تأسيسها على القيام بدور فعال ورئيس في تعزيز مفهوم الجودة والتميز، وترسيخ مفهوم الابتكار في ثقافة المؤسسات بالدولة، وذلك وفقاً لرؤية ورسالة المجموعة، وتماشياً مع «الخطة الخمسينية» التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، للاستعداد للسنوات الخمسين المقبلة، على كافة مستويات الدولة، الاتحادية والمحلية، ومن ثمَ تم إنشاء مجموعات فرعية جديدة مستقبلية، تتمحور حول الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي واستشراف المستقبل.

وأضاف أنه تحقيقاً لرؤية القيادة الرشيدة نحو تعزيز دور المرأة الفعال في بناء مستقبل الإمارات، ودعم إنجازات المرأة الإماراتية والمقيمة بالدولة، أطلقنا المجموعة الفرعية الإماراتية للسيدات، برئاسة الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، ومجموعة من القيادات النسائية البارزة بالدولة، والتي تعد إضافة ونقلة نوعية داخل المجموعة، وشهدنا هذا العام إقبالاً متزايداً من المُشارِكات، وصل إلى 80 سيدة من المهنيات وصاحبات الأعمال، من كافة أنحاء الإمارات والجنسيات، بالرغم من الظروف الراهنة لجائحة «كورونا»، ما يدعونا للشعور بالفخر والاعتزاز بهذه الجائزة، التي تجتهد دائماً في البحث عن المتميزات لتكريمهن.

وأعلن المهندس حسن عمر، عن إضافة فئة جديدة للجائزة، هي فئة «القائدات الشابات»، من العام المقبل، لضمان نجاح الجائزة في توصيل الرسالة إلى جيل المستقبل من الشابات.. موجهاً الشكر لكل من الرعاة الداعمين للجائزة، وأعضاء لجنة التحكيم، على شفافيتهم ومصداقيتهم وجهودهم في اختيار الفائزات المتميزات بجائزة الإمارات للسيدات.

دروع تذكارية

وكرم المهندس حسن عمر، الرعاة الداعمين للجائزة، وشمل هيئة كهرباء ومياه دبي، الراعي الرئيس، وجمعية الفجيرة الخيرية، الراعي الفضي، وأرجمست راعي الدروع التذكارية، وكرم لجنة المحكمين، التي ضمت الدكتورة مريم مطر رئيس مجلس إدارة ومؤسس جمعية الإمارات للأمراض الجينية، وعبد القادر عبيد علي الرئيس التنفيذي لسمارت ورلد، والدكتورة هدى المطروشي عضو الهيئة التنفيذية لمجلس سيدات أعمال أبوظبي، وهالة بدري مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»، والدكتورة آمنة خليفة آل علي رئيس مجلس سيدات أعمال عجمان، والدكتور راسل قاسم رئيس فريق المقيمين.

وتم تكريم 13 فائزة من المهنيات وصاحبات الأعمال الإماراتيات والمقيمات، حيث تم اختيارهم من قبل لجنة التحكيم والمقيمين، على أسس ومعايير محددة، قائمة على المهارات القيادية، وقدرات التخطيط الاستراتيجي والمالي، والإنجازات المهنية والمساهمات المجتمعية، والابتكار والإبداع الإداري، طبقاً لمعايير وشروط الجائزة.

مهنيات

وشملت قائمة الفائزات المكرمات عن فئتي المهنيات وصاحبات الأعمال:

الفائزة العامة عن فئة المهنيات، الشيخة الدكتورة علياء حميد القاسمي، جراحة إماراتية متخصصة في أمراض النساء والتجميل والجراحة الترميمية، مع أكثر من 20 سنة خبرة، والفائزة مكرر، الدكتورة منال محمد تريم الشامسي، المدير التنفيذي لقطاع الرعاية الصحية الأولية في هيئة الصحة بدبي، وأول طبيبة إماراتية متخصصة في جراحة شبكية العين، وأول طبيبة إماراتية تطبق نظام التطبيب عن بعد، في عيادة الصداع.

كما شملت قائمة المكرمات، المعيار الأول - القيادة - الفائزة عن فئة المهنيات، المهندسة طيبة الهاشمي، الرئيس التنفيذي لشركة الياسات البترولية، بشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، وأول رئيسة تنفيذية في أدنوك، والفائزة مكرر صوفيا جلال، المدير التنفيذي لنستله نيوترشن في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

أما المكرمات من المعيار الثاني - التخطيط الاستراتيجي والمالي، الفائزة عن فئة المهنيات، الدكتورة رحاب العامري مدير إدارة الاعتماد الوطني - وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والفائزة عن فئة الأعمال، فاطمة علي الظاهري، الرئيسة التنفيذية لأمواج للمجوهرات، إحدى شركات مجموعة علي وأولاده القابضة.

وشملت مكرمات المعيار الثالث: معيار الإنجازات الوظيفية، الفائزة عن فئة المهنيات، الدكتورة طريفة سالم الزعابي نائب المدير العام في المركز الدولي للزراعة الملحية (إكبا)، والفائزة مكرر الدكتورة شفيقة عيظة العامري، المدير التنفيذي لمجلس سيدات أعمال أبوظبي، والفائزة عن فئة الأعمال، منى المنصوري، حاصلة على شهادة في هندسة البترول، وماجستير في الجيولوجيا، أول امرأة إماراتية دخلت عالم تصميم الأزياء.

أما مكرمات المعيار الرابع - معيار المساهمات الاجتماعية: الفائزة عن فئة المهنيات، المهندسة خولة النومان الشامسي، من أول 4 مهندسات معماريات تم تعيينهن في بلدية الشارقة عام 1988 م، وأول امرأة تصبح عضواً في المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، وأول مهندسة عضوة في المجلس الاستشاري في الإمارة.

والفائزات من المعيار الخامس: معيار الابتكار، عن فئة المهنيات، الدكتورة المهندسة سعاد الشامسي، خبرة 15 عاماً في مجال هندسة الطيران، في شركتي طيران الاتحاد وطيران الإمارات، وهي مدير أول ومستشار فني في مشروع مطار أبوظبي الجديد، والفائزة مكرر، الدكتورة أمل صباح قنبر، تحوز 3 ملكيات فكرية، منها آلية تقييم مبادرات السعادة، وقدمت 98 مبادرة ابتكارية.

والفائزة عن فئة الأعمال، فاندانا جين، قامت على مدى 21 عاماً، بنشر مدرسة الطبخ النباتي الهندية في الشرق الأوسط، لديها ابتكارات عديدة في مجال الطبخ، قامت بتأليف 6 كتب، 2 منها باللغة العربية، لها 175 مقالاً عن الطبخ في الصحف والمجلات، نفذت 55 دورة، ولها 5715 وصفة طهو إبداعية، و6000 طالب تم تدريبهم في 8 مطابخ عالمية مختلفة.

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