حملة تطعيم كورونا تستهدف 70 في المئة من سكان دبي

المصدر: دبي - عماد عبد الحميد

كشفت الدكتورة فريدة الخاجة المدير التنفيذي لقطاع الخدمات الطبية المساندة ان حملة التطعيم بلقاح فايزر ستستمر لمدة عام وتستهدف 70 في المائة من سكان دبي للوصول للوقاية المجتمعية.

وبدأت هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع اللجنة العليا لادارة الازمات والكوارث ومركز التحكم والسيطرة لمكافحة فيروس كورونا أضخم حملة من نوعها على مستوى المنطقة ضد فيروس كوفيد 19بلقاح فايزر بوينتك وذلك في 5 مراكز صحية إضافة لمستشفى حتا .

وشهدت المراكز الستة منذ بداية إطلاق الحملة إقبالاً شديداً من المواطنين والمقيمين وسط إجراءات وقائية واحترازية مشددة مثل التباعد والجسدي ولبس الكمامات.

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