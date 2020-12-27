انطلاق مهرجان حتا للعسل في نسخته الخامسة

المصدر: وام

انطلق صباح اليوم مهرجان حتا للعسل في دورته الخامسة الذي أقيم في قاعة حتا ويستمر لغاية الثاني من يناير 2021 لمدة سبعة أيام متواصلة.

وتتيح فعاليات المهرجان المختلفة الفرصة للجمهور للتعرف على أنواع العسل وطرق التمييز بينها إذ تشمل المنتجات المعروضة عسل السدر والشوكة والطلح والسمر والسلم والضهي والقتاد والصيفي والسحاه والبرسيم والربيعي والحمضيات التي يُمكن تمييزها من خلال درجة لونها ورائحتها التي يحددها المصدر النباتي الذي يؤخذ العسل من رحيقه وتعتبر بعض أنواع العسل نادرة إذ تستخرج من أشجار تنمو في مناطق محدودة وتزهر مرة واحدة في السنة.

ويتكامل "مهرجان حتا للعسل" مع بقية جهود ومبادرات بلدية دبي للارتقاء بمستوى خدماتها في حتّا نظرا لما تشكله هذه المنطقة من أهمية تاريخية وتراثية والمساهمة في تعزيز موقعها كمقصد سياحي ونقطة جذب قوية بالاستفادة من المقومات الطبيعية للمنطقة، فضلاً عن مساهمة البلدية في دعم الصناعات المحلية وتوفير فرص التسويق الملائمة لها.

وبهدف توسيع دائرة النفع الاقتصادي لأهالي حتا ومساعدتهم على إطلاق كامل طاقاتهم وتوظيفها بأسلوب مؤثر في تعزيز تنمية المنطقة .. سيتضمن المهرجان هذا العام استقبال عينات فحص العسل من قبل الجمهور لضمان جودتها.

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