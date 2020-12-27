بالفيديو..كيفية التسجيل في تطبيق إعمار للحصول على تصريح الدخول إلى وسط مدينة دبي

المصدر: البيان الإلكتروني

كشفت "إعمار"، عن إجراءاتها لتسهيل دخول الزوّار إلى وسط مدينة دبي لمشاهدة عرض الألعاب النارية الشهير والعروض الضوئية والليزر في ليلة رأس السنة.

ويستطيع جميع الضيوف الدخول إلى وسط مدينة دبي في ليلة رأس السنة من خلال تطبيق "U من إعمار"؛ حيث يمكن للزوّار وسكان بوليفارد الشيخ محمد بن راشد ونزلاء الفنادق، تسجيل الدخول بمنتهى السهولة إلى التطبيق ثم اتباع الخطوات الموضّحة في الفيديو للوصول إلى جميع المواقع في وسط مدينة دبي.

بالفيديو..كيفية التسجيل في تطبيق #إعمار للحصول على تصريح الدخول إلى #وسط_مدينة_دبيhttps://t.co/VoRfwv1oiQ@emaardubai#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/c1b8F2w3T9

— صحيفة البيان (@AlBayanNews) December 27, 2020

فبعد تسجيل الدخول، سيتلقى كل ضيف رمزاً للاستجابة السريعة يمكّنه من الوصول إلى الموقع.

كما يجب إجراء الحجوزات في مطاعم بوليفارد الشيخ محمد بن راشد وسوق البحار ودبي أوبرا وممشى دبي مول من خلال تطبيق "U من إعمار" حصراً.

سيتم السماح بنسبة إشغال محدودة في بوليفارد الشيخ محمد بن راشد، وبإمكان المجموعات حتى 12 شخصاً الحجز عبر التطبيق حسب توفر الأماكن الشاغرة.

كذلك سيتم تطبيق عدة تدابير للصحة والسلامة في احتفالية "إعمار" لليلة رأس السنة 2021؛ بما في ذلك كاميرات الكشف الحراري، وتدابير التباعد الجسدي وإجراءات الدفع اللاتلامسية، إلى جانب التنظيف والتعقيم المستمرين للمرافق، وذلك بما يتماشى مع التعليمات والتوجيهات التي أصدرتها حكومة دبي.

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