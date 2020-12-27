بابا نويل يفاجئ 25 طفلاً بتحقيق أمنياتهم في القرية العالمية

المصدر: البيان الإلكتروني

في الوقت الذي تحتفل به القرية العالمية، أحد أكبر المتنزهات الثقافية في العالم، والوجهة العائلية الأولى للثقافة والترفيه والتسوق في المنطقة، بروائع موسم الشتاء والأعياد، قام بابا نويل بمفاجأة 25 من الضيوف الصغار بتحقيق أمنياتهم بعد أن أرسلوها له يوم 18 ديسمبر ضمن محاولة الوجهة الناجحة لتحطيم رقمها القياسي الثامن هذا الموسم.

وكانت الوجهة العائلية الرائدة قد حطمت بنجاح الرقم القياسي الجديد في غينيس للأرقام القياسية بأكبر عدد من الرسائل التي تم جمعها إلى بابا نويل خلال 24 ساعة بمساعدة الآلاف من الضيوف الذين زاروها ذلك اليوم وكتبوا رسائلهم وأمنياتهم المختلفة لبابا نويل، الذي قام بدوره بإختيار 25 طفل من بينهم وجلب الهدايا التي تمنوها لهم.

كما حطّمت القرية العالمية مسبقاً الرقم القياسي السابع ضمن احتفالات موسم الأعياد من خلال "أكبر سلسلة فيديو على الإنترنت لأشخاص يتناولون كوب من الشراب ويمررونه بينهم" بمشاركة فيه 444 شخصاً استمتعوا بكوب من الشوكولاتة الساخنة ومرروه إفتراضياً بينهم. وتتطلع القرية العالمية في الموسم الخامس والعشرين الحالي إلى تحطيم مجموع 25 رقم قياسي في غينيس للأرقام القياسية للإحتفال مع ضيوفها بمناسبة اليوبيل الفضي.

وتبلغ أسعار تذاكر دخول القرية العالمية 15 درهم إماراتي للشخص الواحد، ومجانية لكل من الأطفال دون 3 سنوات، ولكبار الضيوف فوق 65 سنة ولأصحاب الهمم مع مرافق واحد.

وتستقبل القرية العالمية ضيوفها يومياً خلال الموسم من السبت إلى الأربعاء من الساعة 4 عصراً وحتى منتصف الليل (تغلق بوابات الدخول عند الساعة 11:30 مساءً)، أما أيام الخميس والجمعة من الساعة 4 عصراً وحتى 1 بعد منتصف الليل (تغلق بوابات الدخول عند الساعة 12:30 بعد منتصف الليل).

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