"نخيل" تصدر إرشادات التنقل في "نخلة جميرا" ليلة رأس السنة الجديدة

المصدر: البيان الإلكتروني

في الوقت الذي تستعد فيه دبي لاستقبال العام الجديد، بدأت شركة "نخيل" للتطوير العقاري مجموعة من الإجراءات وذلك لإدارة الزيادة المحتملة في الحركة المرورية في "نخلة جميرا"، يوم الخميس، الموافق 31 ديسمبر.

تعتبر "نخلة جميرا" الوجهة المشهورة في الإمارات للاحتفال بليلة رأس السنة الجديدة، حيث تعمل شركة "نخيل" بشكل وثيق مع شرطة دبي، وبلدية دبي، وهيئة الطرق والمواصلات بدبي، لإعطاء الأولوية للسلامة والراحة ولضمان التدفق السلس والمرن للحركة المرورية.

وتنصح شركة "نخيل" جميع زوار الجزيرة بإتاحة متسع من الوقت لرحلاتهم واستخدام وسائل المواصلات العامة، مثل قطار "ذا بالم مونوريل" أو سيارات الأجرة.

وتتوفر خصومات يومية من وإلى "ذي بونيت"، التي تضم أكبر نافورة في العالم تم إطلاقها مؤخراً، مع سيارات "كريم" لغاية 1 يناير 2021، عبر استخدام الرمز الترويجي: THEPALMFOUNTAIN

بالإضافة إلى ذلك، ضاعفت شركة "نخيل" العدد المعتاد للحافلات المخصصة لموسم الأعياد وذلك من "نخيل مول" إلى "ذي بوينت" ليلة رأس السنة، مع رحلات مجانية من الساعة 7 مساءً ولغاية الساعة 3 صباحاً.

وفيما يلي الإجراءات الأخرى:

• قمنا بالطلب من الفنادق، ومراكز البيع بالتجزئة، والمطاعم، تحديد مواعيد مبكرة لتسليم التموين، وتوفير مواقف كافية للمركبات وإبلاغ ضيوفهم بالتخطيط لرحلاتهم مسبقاً، حيث سيسمح بخدمات توصيل الأطعمة لغاية الساعة 5 مساءً فقط.

• سيتم تعليق خدمات المتعاقدين الخارجيين، مثل شركات النقل، لمدة يوم واحد فقط، حيث لن يتم إصدار تصاريح للدخول يوم الخميس، الموافق 31 ديسمبر.

• سيتم إغلاق طرق المشاة على طريق الجذع عند تقاطع رقم 2 (بالقرب من شقق الشورلاين، المبنى رقم 5) والتقاطع رقم 4 (بالقرب من شقق الشورلاين، المبنى رقم 10) ليلة رأس السنة الجديدة وذلك من الساعة 9 مساءً ولغاية الساعة 1 صباحاً، في حين ستبقى طرق المشاة بالقرب من المبنى رقم 3 والمبنى رقم 7 مفتوحة وسيتم إدارتها من قبل فريق الأمن.

وتؤكد شركة نخيل على أنه يتم تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية المتعلقة بالصحة والسلامة في جميع وجهات شركة "نخيل" بما في ذلك "ذي بونيت"، و"نخيل مول"، و"بالم ويست بيتش".

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