صحة دبي تبدأ حملة تطعيم ضد كورونا في 6 مراكز صحية

المصدر: دبي -عماد عبد الحميد

بدأت هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع اللجنة العليا لادارة الازمات والكوارث ومركز التحكم والسيطرة لمكافحة فيروس كورونا أضخم حملة من نوعها على مستوى المنطقة ضد فيروس كوفيد 19بلقاح فايزر بوينتك وذلك في 5 مراكز صحية إضافة لمستشفى حتا .

وشهدت المراكز الستة منذ بداية إطلاق الحملة إقبالاً شديداً من المواطنين والمقيمين وسط إجراءات وقائية واحترازية مشددة مثل التباعد والجسدي ولبس الكمامات.

وتشهد جميع المراكز المخصصة للتطعيم اقبالا كبيرا من قبل المواطنين والمقيمين ممن قاموا بالتسجيل عبر موقع الهيئة

وأعطت الهيئة الاولوية في المرحلة الأولى لفئتين، الأولى وتشمل كبار السن من المواطنين والمقيمين فوق 60 عاما وأصحاب الأمراض المزمنة وأصحاب الهمم .

والفئة الثانية خط الدفاع الاول في القطاعين العام والخاص والفئة الثالثة الموظفون في الوظائف الحيوية والحساسة والفئة الرابعة كل من يرغب بأخذ اللقاح وستكون أولوية التطعيم للفئات الثلاث الأولى.

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