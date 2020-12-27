إطلاق أول متجر إلكتروني لبيع العسل ومنتجاته في الإمارات

المصدر: دبي-وائل نعيم

أطلق مانع الكعبي أول متجر إلكتروني متخصص لبيع العسل ومنتجاته في الإمارات.

ويتضمن المتجر 4 اقسام رئيسية هي العسل الطبيعي والنحل ومستلزمات النحل ومنتجات الخلية.

وقال الكعبي لـ "البيان" : سيتم اطلاق تطبيق ذكي للمتجر بعد اسبوعين.

وتشارك في الموقع شركات متخصصة في قطاع النحل والعسل من دول الخليج وجمهورية مصر العربية.

وأضاف يمكن الدخول للموقع الإلكتروني وبمجرد الدخول لأي دولة مشاركة يتم عرض شركات النحل ولدى اختيار أي شركة تظهر منتجاتها وجميع معروضاتها.

وأشار إلى أن الوضع ما قبل كورونا ليس كما بعد كورونا مما جعلنا نتجه للتجارة الالكترونية والاقتصاد الرقمي لافتا إلى ان أي مستهلك يريد شراء عسل او التعرف الى انواع العسل ومستلزمات المناحل يحصل عليها من خلال التطبيق عبر الموقع الإلكتروني للمتجر

Www.honeymarket.ae

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز