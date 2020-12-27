محمد بن راشد: حريصون على الأخوة والتسامح بين شعوب «التعاون»

المصدر: دبي ــ وام

تسلّم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، رسالة إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، من أخيه خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة، تضمنت دعوة رسمية لحضور ومشاركة سموه في الاجتماع الـ 41 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون بالرياض، في 5 يناير المقبل.

جاء ذلك، خلال استقبال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في دبي، ظهر أمس، معالي الدكتور نايف فلاح الحجرف، أمين عام مجلس التعاون الخليجي.

وأكد سموه، حرص دولة الإمارات، قيادة وحكومة وشعباً، على توطيد روابط الأخوة والتسامح بين شعوب دول المجلس، وترسيخ العلاقات الأخوية التي لا تنفصم عراها، مهما اعتراها من شوائب أو مطبات، مصيرها الزوال.

ومن المتوقع، التركيز في قمة الزعماء المقبلة، على الخطوات الواجب اتباعها، من أجل تجاوز تبعات وآثار جائحة «كورونا» السلبية على الاقتصادات العربية الخليجية، وإنعاش هذه الاقتصادات، وصولاً إلى تعافيها بالكامل.

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