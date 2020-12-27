تدشين 2367 محطة توزيع كهرباء في دبي خلال 2020

المصدر: دبي- البيان

دشنت هيئة كهرباء ومياه دبي 2367 محطة توزيع جديدة جهد 11 كيلوفولت في مختلف أنحاء إمارة دبي، منذ بداية العام الجاري، وذلك في إطار خططها الاستراتيجية وجهودها المتواصلة لتوفير خدمات الكهرباء والمياه، وفق أعلى معايير التوافرية والاعتمادية والكفاءة.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة: «نعمل في الهيئة لتحقيق رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتوفير بنية تحتية متطورة للكهرباء والمياه تلبي الطلب المتزايد، وتواكب متطلبات التنمية المستدامة في دبي، واحتياجات قطاعات الاستهلاك المنزلية والتجارية والصناعية، من خلال عمليات تخطيط محددة وموثوقة تستند إلى أحدث أدوات استشراف المستقبل، ووفق أفضل الممارسات العالمية.

ويتم تطوير خطط توسعة البنية التحتية للكهرباء، بما في ذلك رفع قدرة إنتاج الكهرباء وشبكات النقل والتوزيع بناء على توقعات الطلب على الكهرباء في دبي حتى عام 2030، والتي تأخذ بعين الاعتبار النمو الديموغرافي والاقتصادي في الإمارة».

استثمارات

وأشار إلى أن قيمة استثمارات الهيئة في قطاع الطاقة تبلغ نحو 86 مليار درهم خلال السنوات الخمس المقبلة.

يشار إلى أن الإمارات، ممثلة بهيئة كهرباء ومياه دبي، حافظت وللعام الثالث على التوالي، على المرتبة الأولى عالمياً في الحصول على الكهرباء بحسب تقرير البنك الدولي لممارسة أنشطة الأعمال 2020، الذي يقيس سهولة ممارسة أنشطة الأعمال في 190 اقتصاداً حول العالم، وحصلت الهيئة على علامات كاملة في جميع مؤشرات محور الحصول على الكهرباء، بما في ذلك الإجراءات؛ والوقت؛ والتكلفة؛ واعتمادية إمدادات الكهرباء وشفافية التعرفة.

ويتم حالياً توصيل الكهرباء للمتعاملين في القطاعين التجاري والصناعي في دبي، خلال 5 أيام، وفي خطوة واحدة فقط من خلال خدمة «الناموس»، مع الإعفاء من رسوم التوصيل ومبلغ التأمين حتى 150 كيلووات.

أحدث التقنيات

أوضح المهندس راشد بن حميدان، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع توزيع الطاقة في الهيئة، إن عدد محطات التوزيع ذات الجهد المتوسط 33 كيلوفولت في الخدمة يبلغ 85 محطة، بينما يبلغ عدد محطات التوزيع ذات الجهد المتوسط 11 كيلوفولت 40,086 محطة، ويتم تنفيذ جميع المحطات وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة والسلامة بالاعتماد على أحدث التقنيات الرقمية.

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