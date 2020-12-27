مستشفى فقيه الجامعي الذكي بواحة دبي للسيليكون يبدأ استقبال المرضى

المصدر: دبي - البيان

أعلنت سلطة واحة دبي للسيليكون ومجموعة فقيه للرعاية الصحية، عن بدء مستشفى فقيه الجامعي الذكي استقبال المرضى في أحدث مرافقه الصحية بواحة دبي للسيليكون.

ومن المقرر أن يكون الافتتاح الرسمي لكل أقسام المستشفى الذكي المتكامل؛ الذي تم إنجازه باستثمارات تعادل 1.5 مليار درهم، ويمتد على مساحة مليون قدم مربعة، مطلع العام 2021.

أحدث الأجهزة

ويضم المستشفى المجهز بأحدث الأجهزة الطبية الذكية خمسة مراكز للتميّز الطبي، تتخصص في السكري والغدد الصمّاء، والعضلات والعظام والمفاصل، وطب الطوارئ، وطب الأمراض الصدرية والرئوية، وطب القلب.

ويوظف المستشفى، الذي تصل قدرته الاستيعابية حتى 350 سريراً، الخبرات الطبية والأبحاث الأكاديمية في مختلف خدماته، التي يقدمها للمرضى والمراجعين بالاعتماد على التقنيات الذكية، التي تعتمد على كل المؤشرات الحيوية ومعطيات الملفات الطبية لكل مريض لتوفير الرعاية الصحية التخصصية، التي يحتاج إليها بحسب حالته. كما يوفر المستشفى الكوادر المؤهلة والتجهيزات المتقدمة المطلوبة لزراعة الأعضاء، إضافة إلى إحدى أكبر وحدات العناية المركّزة في فئتها في المنطقة، والتي تضم قدرة استيعابية تصل حتى 60 سريراً، و12 غرفة عمليات متكاملة، تم تطويرها في ألمانيا، ويتم تجميعها في واحة دبي للسيليكون.

وقال الدكتور محمد الزرعوني، نائب الرئيس والرئيس التنفيذي لسلطة واحة دبي للسيليكون: «إن مدن المستقبل الذكية تتجه نحو تطويع التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة لتسهيل حياة البشر، والارتقاء بجودة الحياة بكل جوانبها. ويشهد العالم اليوم نمواً غير مسبوق في تطور التكنولوجيا وتطبيقاتها في مختلف القطاعات الحيوية لمستقبل الإنسان، وفي مقدمتها الرعاية الصحية

ولفت إلى أن «مستشفى فقيه الجامعي» الذكي، يعتبر الأول من نوعه على مستوى دولة الإمارات، وأكد أن المستشفى يمثّل أحدث الإضافات النوعية إلى مشهد الرعاية الصحية المتكاملة في واحة دبي للسيليكون، وأعرب عن سعادته بانضمام هذا المجمع الطبي المتكامل إلى مجموعة العيادات الشاملة والمختبرات والمراكز الطبية ومؤسسات الرعاية الصحية، التي تخدم مجتمع دبي والواحة».

وقال الدكتور مازن فقيه، رئيس مجلس الإدارة ورئيس مجموعة فقيه للرعاية الصحية وشركة مستشفى الدكتور سليمان فقيه: «يقدم مستشفى فقيه الجامعي بواحة دبي للسيليكون، المنطقة التكنولوجية المتكاملة، حصيلة عقود من الخبرات الطبية التخصصية ومنظومة رعاية صحية سبّاقة في العديد من التخصصات ضمن منشأة ذكية وحديثة. ونحن سعداء بمباشرة استقبال المرضى والمراجعين تمهيداً للافتتاح الرسمي للمستشفى مطلع العام 2021».

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز