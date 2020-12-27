فتح التسجيل في مسابقة القرآن الكريم المحلية بدبي

المصدر: دبي - البيان

أعلنت إدارة البرامج المعرفية الإسلامية بدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، عن فتح باب التسجيل في مسابقة القرآن الكريم المحلية «وفي ذلك فليتنافس المتنافسون» في دورتها الخامسة عشرة للعام 2021، حيث تعد هذه المسابقة الرائدة أنموذجاً للعناية بكتاب الله تعالى، وتحفيزاً للمجتمع بمختلف فئاته على حفظه والتنافس فيه، على أن تبدأ عملية قبول الترشيحات من يوم الأحد الموافق 17/‏‏‏1/‏‏‏2021.

منبر للتنافس

وأكدت حمدة أحمد المهيري، مديرة إدارة البرامج المعرفية الإسلامية، أن المسابقات القرآنية منبر للتنافس، وهو من صور العناية بكتاب الله تعالى، ويسهم في نشر علومه، موضحة أن مسابقة القرآن الكريم المحلية، ساهمت في غرس حب القرآن الكريم في نفوس أبناء وبنات الوطن.

8 فئات

وبينت أن المسابقة تتكون من ثماني فئات بحيث تكون الفئة الأولى حافظة للقرآن الكريم كاملاً، أما الفئة الثانية حافظة عشرين جزءاً من إحدى دفتي المصحف (1 - 20) أو (11 - 30)، الفئة الثالثة حافظة لعشرة أجزاء من إحدى دفتي المصحف (1 - 10) أو (21 - 30)، الفئة الرابعة قسمت إلى فرعين، الفرع الأول: خمسة أجزاء متتالية وتكون خاصة بدارسات إدارة المراكز الثقافية الإسلامية، أما الفرع الثاني من الفئة الرابعة حافظة لخمسة أجزاء متتالية من إحدى دفتي المصحف لمواطنات دولة الإمارات.

وقسمت الفئة الخامسة إلى فرعين، الفرع الأول خاص بدارسات إدارة المراكز الثقافية الإسلامية من كبار المواطنين، بحيث يكن حافظات لجزءين متتاليين، أما الفرع الثاني من الفئة الخامسة فهو خاص بالفتيات من سن 10 إلى 13 سنة، بحيث يكن حافظات لثلاثة أجزاء متتالية من إحدى دفتي المصحف.

الفئة السادسة من فئات المسابقة معنية بأصحاب الهمم من الإعاقة الحركية أو البصرية، على أن يتم حفظ جزءي تبارك وعم، أما الفئة السابعة تحت مسمى أجمل ترتيل (مزامير آل داوود)، بحيث تشترط المهارة في الترتيل وإتقان أحكام التجويد ومخارج الحروف.

والفئة الثامنة والأخيرة من ترتيب الفئات، السرد للقرآن كاملاً، على أن تكون المتسابقة حافظة للقرآن كاملاً مع القدرة على تسميع ثلاثة أجزاء في اليوم سرداً متقناً.

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