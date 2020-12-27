هند العتيبة:3 أشياء وراء تعامل الإمارات الجيد مع أزمات 2020

المصدر: دبي ـ البيان

أكدت هند العتيبة، مديرة الاتصال الاستراتيجي في وزارة الخارجية والتعاون الدولي، في مقال نشرته في صحيفة «أرب نيوز» السعودية الناطقة باللغة الإنجليزية بعنوان «2020 – الاستعداد النهائي لخمسين الإمارات»، أن عام 2020 لم يسر وفقاً لما كان مخططاً له، لكن الإمارات تعاملت مع أزماته بشكل جيد.

وأفادت بأنها عندما تفكر في السبب وراء ذلك، تبرز ثلاثة أشياء، وهي: الاستعداد، وخفة الحركة والقيادة الحاسمة، مضيفة: «لا يمكنك التحكم في الأحداث، ولكن بإمكانك التحكم في كيفية الرد عليها. ومن الإدخال المبكر للأقنعة إلى توسيع نطاق الفحوصات لفيروس كورونا والمساعدات الخارجية، كانت استجابة دولة الإمارات تتحدد بالسرعة والقوة، وقد ساعد في ذلك واقع أن البلاد كانت مستعدة مع وصول الحالة الأولى، ذلك أنه فيما لم يتوقع أحد قدوم كوفيد 19، كانت الأنظمة التي وضعتها الإمارات ذات قيمة كبيرة في التخفيف من النتائج».

وفي هذا السياق، تطرقت العتيبة إلى أهمية الرؤية وراء إعلان 2020 عام الاستعداد للاحتفال بالذكرى الخمسين لتأسيس الدولة في عام 2021، مشيرة إلى أن سنة 2020 وفرت التقييم النهائي للاستعداد للخمسين سنة المقبلة، حيث شكلت اختباراً لـ«قوتنا وشخصيتنا وقيمنا»، فعلى مر العقود، وبصورة خاصة هذا العام، أصبح العالم يرى الإمارات دولة عملية وحيوية للغاية.

وقالت إنه فيما أخذت الجائحة الكثير من وقتنا في عام 2020، لكن رغم ذلك تم تحقيق قائمة إنجازات مذهلة، فقد أصبحت الإمارات أول دولة في المنطقة تطلق برنامجاً سلمياً للطاقة النووية في «براكة»، وأرسلت أول مسبار عربي إلى المريخ، ونسقت واحدة من أكبر عمليات نقل الأغذية والإمدادات الطبية في أوقات السلم في أنحاء العالم، واستضافت المرحلة الأولى من تجارب لقاح كوفيد 19 «المعطّل»، وأوجدت سلاماً وفرصاً جديدة مع إسرائيل، ومثلت دول مجلس التعاون الخليجي والدول الصغيرة في مجموعة العشرين.

وأكدت أنها فخورة جدّاً بالتقدم المستمر الذي تم إحرازه لتمكين المرأة خلال عام 2020، بما في ذلك منتدى المرأة العالمي الذي عقد في فبراير بدبي، وتوسيع مبادرة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية لتمكين المرأة في السلام والأمن من البلدان النامية من أجل تدريب النساء على العمل في القطاع العسكري وحفظ السلام، وإدخال قوانين متقدمة جديدة لتعزيز تمكين المرأة.

لقاحات

وفيما أعربت العتيبة عن عدم انزعاجها من توديع 2020 للتأثير الشديد الذي خلفه العام على الناس مالياً وعاطفياً وجسدياً وفقدان الإمارات أرواحاً بسبب المرض، حيث كل حالة وفاة هي مأساة، أفادت أنها مستعدة للترحيب بعام 2021، لا سيما مع التوزيع العالمي لمليارات اللقاحات من خلال مركز «ائتلاف الأمل» اللوجستي في أبوظبي، وانعقاد «إكسبو دبي 2020» الذي تأخر عاماً بسبب الوباء، والذي سيفتح أبوابه في أكبر معرض في العالم للذكاء والإنجاز البشري، في أول معرض عالمي يتم استضافته في الشرق الأوسط، بمشاركة أكثر من 200 دولة ومنظمة، ومسبار الأمل الذي سيصل إلى مداره حول المريخ في فبراير، وحيث ستحتفل دولة الإمارات بخمسة عقود من الاتحاد الناجح.

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