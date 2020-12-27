الإمارات أجرت 30 % من فحوصات كوفيد 19 في شرق المتوسط

المصدر: أبوظبي ـ مصطفى خليفة

كشفت إحصائيات المكتب الإقليمي لشرق المتوسط التابع لمنظمة الصحة العالمية أن دولة الإمارات التي تعد عضواً في الإقليم، أجرت أكثر من 30% من فحوصات كوفيد 19 منذ انتشار الفيروس بواقع 20 مليوناً و251 ألفاً و600 فحص من أصل 67 مليوناً و450 ألف فحص أجريت في 22 دولة في الإقليم.

وبحسب الإحصائيات تعد دولة الإمارات من بين أقل دول العالم تسجيلاً لحالات الوفاة جراء كوفيد 19، حيث بلغت نسبة الوفيات أقل من 0.3% بواقع 655 حالة وفاة من إجمالي الإصابات البالغة 200 ألف و892 إصابة، فيما ارتفعت حالات الشفاء في الدولة إلى 177 ألفاً و407 حالات تعافٍ بنسبة تقترب من 90%.

وأظهرت الإحصائيات أن الإصابات الجديدة لفيروس كوفيد 19 في دول الإقليم بلغت 18 ألفاً و342 إصابة ليرتفع إجمالي الإصابات في الإقليم إلى 4.8 ملايين إصابة بمعدل 657 إصابة لكل 100 ألف نسمة من السكان، كما سجلت دول الإقليم 322 حالة وفاة جديدة ليرتفع إجمالي الوفيات جراء كورونا المستجد إلى 118 ألفاً و594 حالة وفاة، في الوقت الذي ارتفعت فيه حالات الشفاء إلى 4 ملايين و140 ألف حالة بمعدل شفاء 86% من إجمالي الإصابات.

وقدمت دولة الإمارات نموذجاً عالمياً متميزاً يحتذى به في جميع دول العالم في قوة وفعالية نظامها الصحي الذي استطاع مواجهة جائحة كوفيد 19.

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