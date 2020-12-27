أطباء إماراتيون يكافحون «كورونا» في أمريكا

المصدر: إعداد: فاتن صبح

انتشر فيديو مؤخراً عبر موقع «تويتر» من توقيع سفارة الإمارات في أمريكا تحت وسم «نظرة عامة على العام»، يسلط من خلال عنوان «أمريكا والإمارات متحدتان»، الضوء على تفاني أطباء إماراتيين في مسعاهم الإنساني لمساعدة المصابين في المستشفيات الأمريكية بفيروس كورونا.

وصوّر الفيديو الذي نال آلاف المشاهدات خالد أحمد المهيدب وهو طبيب إماراتي يعمل كمتمرن في مستشفى «ميتروبوليتان» في مدينة مانهاتن بنيويورك.

وكان عدد من المختصين الطبيين الإماراتيين ومنذ انطلاق الجائحة قد قرروا البقاء في الولايات المتحدة لتقديم المساعدة الطبية للمصابين بفيروس «كوفيد 19». وأشار الدكتور عجلان الزكي المتخصص في الطب الباطني في مركز ستانفورد للرعاية الصحية إلى أن واحداً من أكبر التحديات الماثلة في مواجهة «كوفيد 19» يكمن في وجود الكثير من الغموض.

وينبع كلام الزكي من مسيرة علاجه المرضى في كاليفورنيا منذ بدء تفشي الجائحة في الولايات المتحدة في وقت سابق من العام.وعد الزكي أن واحداً من الأمور التي تدعو للتفاؤل يتجسد في «شعورنا بتقارب أكثر مع مرضانا ولا سيما أن علاقة الطبيب والمريض تتسم أصلاً بالقوة والتفرد». وانتقالاً إلى مركز جامعة كاليفورنيا للرعاية الصحية بمدينة دافيس قالت الدكتورة بشائر غياث المتخصصة في طب الأمراض القلبية «لقد تآزر كل من السياسيين والمشاهير والجمهور وأدركوا دورهم في منع انتشار المرض لأنفسهم وللمحيطين بهم الذين يعدون أكثر عرضةً للإصابة».

جسور المعرفة

تطرقت الدكتورة بشائر غياث المتخصصة في طب الأمراض القلبية في حديثها إلى أهمية التطبيب عن بُعد لوصل جسور المعرفة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية بحيث يشعر المريض بأن هناك منصة يمكن الوصول من خلالها للأطباء أو العاملين في مجال تقديم الرعاية الصحية.

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