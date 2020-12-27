إشادة عالمية بتوسع الإمارات في التطبيب عن بعد

المصدر: أبوظبي ـ مصطفى خليفة

ثمّن المكتب الإقليمي لشرق المتوسط التابع لمنظمة الصحة العالمية جهود دولة الإمارات في تحويل التحديات والتبعات الصحية التي نتجت عن جائحة كوفيد ـ 19 إلى فرص حقيقية للابتكارات الرقمية ودعم الرعاية الصحية في الدولة بطرق وأساليب جديدة سهلت وصول خدمات الرعاية الصحية لجميع المرضى رغم الحظر المفروض جراء كوفيد ـ 19، مشيراً إلى أن دولة الإمارات من دول الإقليم التي لديها سياسات واستراتيجيات وأنظمة حكومية في الصحة الإلكترونية، وتمتلك بنية تحتية تستوعب مستجدات التطبيب الإلكتروني عن بعد.

وذكر أن مبادرات التطبيب عن بعد ودمج الصحة الإلكترونية في خدمات الرعاية الصحية في دولة الإمارات استلهمت مقولة «لا تشلون هم» لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، حيث أعلن سموه أن الغذاء والدواء خطوط حمراء سيتم تأمينهما للأشخاص الذين يعيشون في دولة الإمارات مواطنين أو وافدين، مؤكدة أن إعلان سموه يُظهر وجود التزام على أعلى مستوى لتوفير المنتجات والخدمات الأساسية، ومن هنا تم إطلاق خدمات التطبيب عن بعد والخدمات الصحية. وأوضح تقرير المكتب الإقليمي أن الزيارات الإلكترونية في دولة الإمارات في ظل جائحة كورونا وفرت الرعاية الصحية لأصحاب الأمراض المزمنة والاستشارات عبر الهاتف أو الفيديو، بالإضافة إلى الوصفات الطبية الإلكترونية وتوصيل الأدوية إلى المنزل.

رعاية

يشار إلى أن التطبيب عن بعد هو شكل ناجح من أشكال تقديم الرعاية الصحية، يستخدم في أكثر من 85 دولة وإقليماً حول العالم، وهو متاح في الوقت الحاضر في دولة الإمارات العربية المتحدة ويتيح للمرضى التحدث إلى الأطباء والحصول على المشورة الطبية عبر الهاتف بدلاً من زيارة الطبيب في العيادة أو المستشفى. وبين المكتب الإقليمي لشرق المتوسط أن الصحة الرقمية في الإمارات تُستخدم أيضاً وسائل التواصل الاجتماعي لتزويد الأشخاص المصابين بأمراض مزمنة المعلومات والرسائل حول كوفيد ـ 19 ومدى تعرضهم لأعراض أكثر حدة بسبب ظروفهم، وأهمية تجنب السلوكات غير الصحية مثل تعاطي التبغ، والأنظمة الغذائية غير الصحية، كما أن التعلم الإلكتروني يتم باستخدام منصات التعلم الرقمي والمواقع الإلكترونية.

خدمات

وأكد أن استخدام التطبيب عن بعد والصحة الطبية في الإمارات العربية المتحدة ساعد بشكل كبير على ضمان استمرار الخدمات للأشخاص الذين يعيشون مع الأمراض غير المعدية في جائحة كوفيد ـ 19 وتظهر البيانات أن هناك زيادة في عدد الأشخاص الذين يستخدمون خدمة الزيارة الإلكترونية ورضاهم عن هذه الخدمة.

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