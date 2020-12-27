منتجات «مشاغل» أصحاب الهمم تتزايد في منافذ تسويقية جديدة

المصدر: دبي - البيان

حقق مشروع «مشاغل» أصحاب الهمم الذي تتبناه وزارة تنمية المجتمع في إطار التأهيل المهني والتشغيل الدامج، استقطاباً متزايداً للأشخاص من أصحاب الهمم الذين يتأهلون في حرف إنتاجية متعددة، ومشاريع تجارية خاصة، حيث وصل عدد المنتسبين للمشروع إلى أكثر من 104 أشخاص من ذوي الإعاقات الذهنية والمتعددة، ضمن المرحلة العمرية من 15 إلى 40 عاماً، الذين يبدعون وينتجون سلعاً متنوعة يتم تسويقها في عشرات المنافذ على مستوى الدولة.

وكشفت وفاء حمد بن سليمان مدير إدارة رعاية وتأهيل أصحاب الهمم بوزارة تنمية المجتمع، عن زيادة المنافذ التسويقية لمنتجات مشاغل التي يجري بيعها حالياً في محطات البترول على مستوى الدولة: (أدنوك والإمارات وإينوك)، والتي يتم بيع أساور الهمم فيها، إضافة إلى توفر هذه الأساور في 15 فرعاً لــ «سناكات» على مستوى الإمارات، وفي «جرانو كافيه» بأبوظبي تحديداً، فيما تتوفر في محلات «1020 أفنيو» بالشارقة جميع منتجات أصحاب الهمم في «مشاغل»، ويتم أيضاً تسويق منتجات الأكريليك في جمعية الإمارات التعاونية بدبي وضمن مشروع «الصنعة» للأسر المنتجة في دبي، وتُعرض منتجات أصحاب الهمم أيضاً في منتجع كرافانا في الزوراء بإمارة عجمان، وفندق فيرمونت بإمارة الفجيرة.

وأكدت أن مشروع «مشاغل» استمر خلال الفترة الماضية بالتأهيل والإنتاج عن بُعد، من خلال عمليات تصنيع دقيقة للمنتجات التي تَميّز أصحاب الهمم فيها، وذلك بعد إرسال الأدوات اللازمة للطلبة أصحاب الهمم في منازلهم، لمواصلة عملية التصنيع من البيت، مع متابعة المدرب المسؤول وولي الأمر لمختلف مراحل عملية الإنتاج، ومن ثم استلام المنتجات وتسويقها على مستوى المنافذ التقليدية والإلكترونية.

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