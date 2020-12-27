«التنمية الأسرية» تستعرض خدماتها المقدمة لكبار المواطنين

المصدر: أبوظبي- وام

نظمت مؤسسة التنمية الأسرية حفلاً لتكريم كبار المواطنين المشاركين في برامجها والمنفذين والجهات الشريكة في تقديم الخدمات المقدمة لفئة كبار المواطنين، خلال العام 2020 افتراضياً عبر منصة «مايكروسوفت تيمز»، تحت شعار «كبار في القلب وفي عيوننا كبار».

حضر الحفل نيابة عن مريم محمد الرميثي المدير العام لمؤسسة التنمية الأسرية عبدالرحمن سيد عبدالله البلوشي مدير دائرة التخطيط الاستراتيجي والتطوير المؤسسي، وعدد من كبار المواطنين وأسرهم والجهات الشريكة والمنفذين الداخليين والخارجيين.

وأشاد البلوشي بالمواقف العظيمة لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، لما تقدمه من دعم لامحدود ورعاية كريمة لكبار المواطنين، وحث سموها الدائم على إطلاق العديد من الخدمات الاجتماعية، لتعزيز جودة حياتهم والتأكيد على دورهم المهم في المجتمع.

تنشيط

وقال: «إن المؤسسة قدمت العديد من الخدمات لهذه الفئة القديرة، وتأتي في مقدمتها خدمة «مجلس الحكماء»، والتي جاءت لتنشيط كبار المواطنين للمشاركة الاجتماعية النشطة في المجتمع، وذلك باستهداف المقبلين على مرحلة التقاعد ممن تجاوز 50 عاماً وكبار المواطنين وفق إمكاناتهم وقدراتهم، لتبادل الخبرات، ومناقشة أبرز القضايا في المنطقة، وتحفيزهم على المشاركة في تصميم الفعاليات التي تخدم فئتهم وتحديد احتياجاتهم، بما يتناسب مع متطلباتهم في كل منطقة، كما تتيح هذه الخدمة فرصة لكبار المواطنين لأن يكونوا ممثلين وداعمين لكبار المواطنين في منطقتهم».

عطاء

وأشار البلوشي إلى أهمية خدمة استثمار طاقات كبار المواطنين، والتي هدفت إلى الاستفادة من خبرات وطاقات كبار المواطنين وتحفيز مشاركتهم في تنمية المجتمع ومواصلة العطاء والمساهمة في الإنتاج من خلال التطوع، وتعزيز التضامن والتبادل المعرفي بين الأجيال.

عرض

تضمن الحفل عرضاً لأهم الإنجازات المحققة بخدمات كبار المواطنين خلال العام 2020، والمتمثلة في «نادي بركة الدار»، والتي هدفت إلى توفير فرص المشاركة في شتى المجالات، منها الاجتماعية والرياضية والثقافية وغيرها، لتعزيز جودة حياة كبار المواطنين والمقبلين على هذه المرحلة وفق إمكاناتهم وقدراتهم، وتعزيز العلاقات بين الأجيال لتبادل الخبرات.

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