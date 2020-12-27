تفاهم بين «مدينة الخدمات الإنسانية» وجامعة الشارقة

المصدر: الشارقة- البيان

وقّعت الشيخة جميلة بنت محمد القاسمي مدير عام مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، والأستاذ الدكتور حميد مجول النعيمي مدير الجامعة، في ديسمبر الجاري، مذكرة تفاهم، اتفق خلالها الجانبان على التعاون في المجالات الأكاديمية والبحثية والتدريبية، وغيرها من المجالات ذات الاهتمام المشترك مستقبلاً.

وأكدت الشيخة جميلة القاسمي، أن المذكرة تأتي في إطار تنمية وتعزيز التعاون مع المؤسسات والجهات المحلية والعربية والعالمية، وتطوير الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة، وفق أفضل الممارسات العالمية، معربة عن أملها في أن تكون الاتفاقية دافعاً قوياً للعمل المشترك بين الجانبين، خدمة للأشخاص ذوي الإعاقة والمجتمع، مشيرة إلى عمل المدينة منذ التأسيس عام 1979، على مناصرة واحتواء وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، بالتعليم والتأهيل والتوظيف، والحد من أسباب الإعاقة، بالتدخل المبكر والتوعية المجتمعية.

وذكرت أن المدينة تهدف إلى تقديم مستوى متميز من الخدمات الإنسانية للملتحقين بها، إذ تتبنى قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة، سعياً لتمكينهم من العيش بكرامة واستقلالية، كما تعمل على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، بإزالة الحواجز المعنوية والبيئية، ويسجل لها ما قامت به من خلال دعم مركز الموارد لذوي الإعاقة في جامعة الشارقة، والدور الكبير في تأسيسه ودعمه، وتقديم الاستشارات اللازمة له في مجال الإعاقة.

تعاون

أكد الأستاذ الدكتور حميد مجول النعيمي، على أهمية التعاون مع المؤسسات المحلية، بهدف خدمة المجتمع وتنميته، مضيفاً أن جامعة الشارقة، لديها تعاون كبير وطويل الأمد مع مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، لا سيما من خلال مركز الموارد لذوي الإعاقة بالجامعة، والذي يعمل على توفير كافة أشكال الدعم والرعاية للطلبة من ذوي الإعاقة.

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