«إسعاد» تسعد موظفي الحكومة والجهات الاتحادية

المصدر: دبي - البيان

وقعت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، مذكرة تفاهم مع الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، والقيادة العامة لشرطة دبي، ينضم بموجبها موظفو الوزارات والجهات الاتحادية إلى برنامج بطاقة «إسعاد» الخاصة بشرطة دبي، والتي تتيح لحاملي البطاقة الاستفادة من المزايا والحسوم والعروض التي تقدمها الجهات والشركات في القطاعين الحكومي والخاص المشاركة في البرنامج.

وتهدف بطاقة «إسعاد» إلى تسهيل حصول الموظفين وأفراد عائلاتهم على احتياجاتهم الاستهلاكية والصحية والتعليمية، بأسعار مخفضة، وتوفير العروض والمزايا التي يقدمها القطاعان الحكومي والخاص، من خلال برنامج مبتكر يحقق لهم الاستفادة من العروض والحسوم، والحصول على خدمات ذات جودة عالية تلبي تطلعاتهم وتسهل حياتهم وتعزز مستويات أدائهم.

وقعت مذكرة التفاهم معالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة الدولة للتطوير الحكومي والمستقبل، رئيس الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، ومعالي عبدالله محمد البسطي الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، ومعالي الفريق عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، بحضور الدكتور عبدالرحمن عبدالمنان العور مدير عام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية وعدد من المسؤولين.

تحفيز

وأكدت عهود الرومي حرص حكومة دولة الإمارات على توفير بيئة محفزة وإيجابية تعزز أداء وإنتاجية جميع الموظفين، تجسيداً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» بتعزيز بيئة العمل لتحسين حياة الناس وتحقيق أفضل النتائج.

وقالت: إن انضمام موظفي الحكومة الاتحادية إلى عضوية بطاقة «إسعاد»، يأتي ضمن جهود الحكومة لدعم الموظفين بما ينعكس إيجاباً على مستويات الأداء والعمل الحكومي، وأثنت على دور المجلس التنفيذي لإمارة دبي، والقيادة العامة لشرطة دبي في تعزيز التكامل بين الجهات الحكومية والخاصة، وأشادت بجهود فريق عمل برنامج بطاقة «إسعاد» في ترسيخ بيئة محفزة وممكنة للموظفين، ودورهم في توسيع دائرة البرنامج لتشمل موظفي الحكومة الاتحادية.

تعاون

ورحّب عبدالله محمد البسطي بتوقيع اتفاقية التفاهم بين الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، ولجنة إسعاد التابعة للقيادة العامة لشرطة دبي، مشيراً إلى أن هذا التعاون يجسد روح العمل الحكومي في دولة الإمارات من خلال تعزيز آليات التعاون والتنسيق المشترك بين الأطراف، والعمل على زيادة فاعلية التعاون القائم في مجال تحقيق سعادة الموظفين، مؤكداً أن هذه الخطوة تعزز الشراكة الاستراتيجية مع مختلف الجهات الحكومية في الدولة، وينعكس أثرها بشكل إيجابي على الصحة النفسية للموظفين.

وقال: «نحن سعداء بجهود لجنة إسعاد لشرطة دبي لتطوير منظومة العمل وتوسيع نطاق شراكاتها على الصعيد المحلي والاتحادي، الأمر الذي من شأنه ترسيخ مقومات وأسباب السعادة لدى الموظفين، ما سيساهم في زيادة إنتاجيتهم، ومن ثمّ الحفاظ على ركائز التقدم والتنمية، وتحقيق رؤية قيادتنا الرشيدة».

مبادرات

وأكد الفريق عبدالله خليفة المري أن إسعاد المجتمع يعد هدفاً وتوجهاً ضمن أهم التوجهات الحكومية لدولة الإمارات، ولذلك اهتمت شرطة دبي بإطلاق مبادرات متنوعة وطموحة تلبي هذه التوجهات وتعمل على تحقيقها ومنها مبادرة «بطاقة إسعاد» التي خصصناها في البداية لموظفي القيادة العامة لشرطة دبي، ثم ما لبثت أن نجحت وحققت الهدف من إنشائها حتى أصبحت مطلباً للعديد من الجهات والدوائر الحكومية وشبه الحكومية في الدولة، وهي بذلك تمثل أسلوباً جديداً يساهم في تعزيز الولاء المؤسسي لدى الموظفين ويرفع من مؤشر السعادة لديهم ويحسن بيئة العمل وصولاً إلى تعزيز قدراتهم الإنتاجية وجعلهم مصدراً لإسعاد جمهور المتعاملين.

وأشار إلى أن الجهود الكبيرة التي بذلها فريق «إسعاد» للوصول إلى هذا المستوى من التميز، أصبحت محل تقدير من كل الجهات والدوائر المنضمة إلى برنامج «إسعاد»، ما يُعد إضافة متميزة للمبادرات والبرامج الناجحة التي تبنتها ونفذتها القيادة العامة لشرطة دبي.

وقال المري: إن جهودنا لن تتوقف عند هذا المستوى بل سنستمر في دعم الأفكار الإبداعية التي تسهل حياة الناس وتُساهم في تأسيس مجتمع يعيش السعادة بكل تجلياتها.

وأضاف: إن استفادة موظفي الحكومة الاتحادية من «إسعاد» تعد مؤشراً على نجاح البرنامج وتناغمه مع الخطط والبرامج الحكومية الساعية إلى رفع مستوى السعادة لدى شريحة واسعة من الموظفين .

فرصة

قال الدكتور عبدالرحمن عبدالمنان العور مدير عام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية: إن توقيع مذكرة التفاهم مع المجلس التنفيذي لحكومة دبي، والقيادة العامة لشرطة دبي، لمنح موظفي الحكومة الاتحادية فرصة الاستفادة من الخدمات التي تقدمها بطاقة «إسعاد»، سينعكس إيجاباً على حياة وأداء الموظفين، ويكون لها أبعاد اجتماعية إيجابية كبيرة. وتوجه بالشكر والتقدير للمجلس التنفيذي وشرطة دبي، على دورهما الفاعل في إنجاح هذه المبادرة المجتمعية.

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