علي النعيمي: شرطة رأس الخيمة جاهزة لتأمين احتفالات السنة الجديدة

المصدر: رأس الخيمة- البيان

أكد اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة، أنه تم اكتمال التجهيزات والاستعدادات كافة من قبل شرطة رأس الخيمة، لاستقبال العام الجديد 2021، وذلك من خلال الشراكة والتكامل مع الشركاء الاستراتيجيين في الإمارة، وتسخير كافة الإمكانات والقدرات والموارد المادية والبشرية لتأمين كافة الأنشطة والفعاليات المتزامنة مع بداية السنة الميلادية الجديدة، ووضع كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية المعمول بها في الدولة قيد التنفيذ، وذلك لضمان أمن وصحة وسلامة كافة أفراد وشرائح المجتمع، في ظل الظروف الاستثنائية التي يعيشها العالم اليوم، بسبب جائحة كوفيد 19.

وقال: نعمل من أجل المحافظة على صحة وسلامة الناس، وهذه أولوية قصوى بالنسبة لنا، وفي مثل هذا التوقيت من السنة، ونظراً لما تتمتع به إمارة رأس الخيمة من بيئة جاذبة للسياحة المحلية والعالمية، جعلت منها العاصمة الإقليمية للسياحة الخليجية للعام الثاني على التوالي، حيث تشهد الإمارة نشاطاً سياحياً كبيراً، يجعلها مقصداً لكافة السياح من الداخل والخارج، لذلك، تم توظيف كافة القدرات الشرطية، وتوزيعها على مستوى إمارة رأس الخيمة، من أجل خدمتهم وسلامتهم بكفاءة وفعالية، متمنياً للجميع عاماً جديداً، يسوده الأمن.

وخلال الاجتماع الذي عقد بقاعة الاجتماعات الكبرى بمبني القيادة العامة للشرطة، وبحضور جميع أعضاء لجنة تأمين الفعاليات بالإمارة، أوضح العميد عبد الله علي منخس مدير عام العمليات الشرطية، رئيس الفريق الدائم لتأمين الفعاليات برأس الخيمة، أنه تم تخصيص 100 دورية مرورية وأمنية، لتأمين وتغطية انطلاقة رأس السنة، والتأكيد على انسيابية الحركة المرورية في كافة شوارع الإمارة الداخلية والخارجية، والعمل على منع أي ممارسات من شأنها أن تعكر صفو هذه المناسبة.

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