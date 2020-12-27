295 ألف مستفيد من حملات التوعية في شرطة دبي

المصدر: دبي- البيان

أشاد العقيد علي خلفان المنصوري، مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع بالنيابة، بالجهود التي تبذلها إدارة التوعية الأمنية في إعداد الحملات الهادفة، من أجل نشر الوعي في المجتمع بمختلف الظواهر السلبية والأمنية بين مختلف الجهات المستهدفة في المجالات الجنائية والمرورية والمسلكية والاجتماعية.

وقال بطي أحمد بن درويش الفلاسي، مدير إدارة التوعية الأمنية، إن الإدارة قامت بتنفيذ 13 حملة في العام الماضي، استفاد منها نحو 17 ألف مستفيد، مقابل 13 حملة في عام 2018 استفاد منها نحو 18500 مستفيد، وبلغ عدد المستفيدين من الحملات التوعوية خلال العام الجاري نحو 295 ألف مستفيد، بالإضافة إلى تنفيذ العديد من البرامج التوعية خلال الفترة نفسها، ومن ضمنها توعية النشء والشباب، وتوعية الجاليات الأجنبية، وحملة«عش كبطل»، واللقاء المفتوح، وبرامج بعثة الحج والعمرة، والمسابقات الرمضانية، وغيرها من البرامج الأخرى. وبين الفلاسي أن إدارة التوعية الأمنية قامت بتنظيم 27 فعالية في مركز الشرطة الذكي المصغر بمدينة كيدزانيا في مول دبي، والذي يزوره الأطفال ما بين 3 إلى 15 سنة، استفاد منها 840 طفلاً، مقابل 20 فعالية في عام 2018 استفاد منها 1894 طفلاً.

التسامح

وأوضح أن قسم الشؤون الإسلامية والتسامح قام بتنظيم 565 فعالية في العام الجاري، استفاد منها 16355 مستفيداً، مقابل 2598 فعالية في عام 2019، استفاد منها 52988 مستفيداً، كما قام بالتعاون مع دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بتنظيم 597 فعالية في العام الجاري، استفاد منها 15329 مستفيداً، مقابل 2589 فعالية في العام الماضي، استفاد منها 73650 مستفيداً، بالإضافة إلى تنظيم المسابقة الرمضانية في العام الجاري، استفاد منها 28 مستفيداً مقابل 3 مسابقات في عام 2019، استفاد منها 327 مستفيداً، وقام قسم الشؤون الإسلامية والتسامح بتنفيذ 5 حملات للحج والعمرة في العام الماضي، استفاد منها 258 مستفيداً مقابل بعثتين للحج والعمرة، استفاد منها 75 مستفيداً في عام 2018. وأشار الفلاسي إلى أن الفعاليات المعتمدة التي نفذتها إدارة التوعية الأمنية في «سوق رايب»، الذي ينظم في حديقة أكاديمية شرطة دبي، خلال العام الجاري 13 فعالية، استفاد منها 7130 مستفيداً إلى الآن.

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