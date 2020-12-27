مدير أكاديمية شرطة دبي: الخدمة الوطنية ترجمة لترابط الشعب والقيادة

المصدر: دبي- البيان

التقى العميد الأستاذ الدكتور غيث غانم السويدي مدير أكاديمية شرطة دبي، شباب الوطن من مجندي البرنامج التدريبي التأهيلي لخريجي الخدمة الوطنية رقم 15، المنعقد بأكاديمية شرطة دبي، بحضور المقدم دكتور محمد سعيد الحداد الحتاوي مدير معهد التدريب بالنيابة، والنقيب عبد الله حمد الشامسي مدير إدارة العلاقات العامة بالوكالة.

وقال العميد غيث السويدي، إن الخدمة الوطنية تمثل ترجمة صادقة للنموذج الفريد من الترابط والتماسك بين الشعب والقيادة، كما تعد خطوة فاعلة، تترجم حرص أبناء الدولة على الإسهام في رفعة هذا الوطن، والذود عن مكتسباته التنموية.

وأضاف أن الوطن يستحق منا جميعاً أن نبذل الغالي والنفيس، في سبيل الذود عن حياضه، وهذا ما تعلمناه من نهج الوالد المؤسس، المغفور له بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وهو نهج تسير عليه قيادتنا الرشيدة، فدولة الإمارات العربية المتحدة، هي وطن الشرفاء، الذين سجلوا بطولات عظيمة في الدفاع عن الحق والشرعية، ورد الظلم في مختلف ميادين الشرف.

وأعرب المجندون عن سعادتهم وفخرهم بالالتحاق بهذا البرنامج، مؤكدين أنه وسام شرف لهم جميعاً، فقد أكسبهم هذا البرنامج مهارات كبيرة في الثقة بالنفس ومواجهة التحديات.

وفي ختام هذا اللقاء، تمنى العميد السويدي لشباب الوطن، التوفيق والنجاح في النهوض بمسؤولياتهم المطلوبة، لما فيه مصلحة وخير وطننا الغالي.

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