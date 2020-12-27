بلدية دبي تغلق صالوناً خالف الإجراءات الاحترازية

المصدر: (دبي- وائل نعيم)

أغلقت بلدية دبي صالوناً، لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، ووجهت 30 تنبيهاً، وذلك خلال 25 ديسمبر الجاري، بعد أن نفذت زيارات تفتيشية على 240 مؤسسة، وبلغ عدد المؤسسات المستوفية لاشتراطات وتدابير السلامة العامة 209 مؤسسات.

ويتابع المفتشون يومياً تنفيذ الإجراءات الاحترازية، التي تم تعميمها على جميع المؤسسات والأنشطة الخاضعة لرقابتها، وتتضمن اشتراطات ملزمة في المؤسسات من أبرزها: التباعد الاجتماعي وزيادة دورة التنظيف والتطهير في جميع الأوقات والالتزام بلبس الكمامات والقفازات، كما يتم التدقيق على سجلات المتابعة اليومية لصحة العاملين، وتدوين عمليات التعقيم والتطهير .

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