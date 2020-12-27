مدير عام بلدية دبي لــ «البيان »: 17.7 % تحسّن جودة الهواء في دبي خلال 2020

المصدر: دبي- وائل نعيم

أظهرت نتائج بيانات جودة الهواء في دبي خلال العام الجاري تحسناً ملحوظاً في جودة الهواء بشكل عام مقارنة بذات الفترة خلال عام 2019، وخصوصاً بعد تطبيق الإجراءات الاحترازية للتصدي لجائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، حيث تحسنت جودة الهواء بنسبة 17.7%، إذ انخفض متوسط تراكيز غاز ثاني أكسيد النيتروجين (NO2) بنسبة 22%، ومتوسط تراكيز غاز ثاني أكسيد الكبريت (SO2) بنسبة 24.5%، ومتوسط تراكيز غاز أول أكسيد الكربون (CO) بنسبة 6.7%.

محطات

وقال داوود الهاجري مدير عام بلدية دبي لــ «البيان»:نقوم برصد جودة الهواء في إمارة دبي من خلال شبكة محطات موزعة في مواقع استراتيجية بالإمارة وينطوي ضمن قائمتها 72 محطة ثابتة لرصد بيئة الهواء منها 41 محطة تابعة لبلدية دبي و 31 أخرى تابعة للقطاع الخاص مربوطة الكترونياً مع قاعدة بيانات بلدية دبي، وتتضمن مجسات وتقنيات لرصد طيف واسع من ملوثات الهواء التي تتولد عن مختلف العمليات التصنيعية والتشغيلية بالإمارة وتتنوع ما بين أكاسيد النيتروجين والكبريت، الأوزون الأرضي والجسيمات العالقة، أول أكسيد الكربون، الغازات المسببة للروائح كالمركبات العضوية المتطايرة والأمونيا وغيرها.

محطة متنقلة

وقال الهاجري: طورت بلدية دبي المحطة المتنقلة لرصد بيئة الهواء، والتي تعد الأولى من نوعها على مستوى المنطقة من حيث التصميم ونوعية تقنيات الرصد الملحقة بها، وتم تصميمها وفقاً للمواصفات العالمية، وبما يتناسب مع الظروف المناخية السائدة التي تمتاز غالباً بارتفاع درجات الحرارة والرطوبة النسبية، وتعمل المحطة بدورها على تعزيز منظومة رصد بيئة الهواء في دبي.

وأضاف: تتميز المركبة بخصائص صديقة للبيئة حيث إنها تعمل بالوقود الحيوي ومزودة بمحرك بمواصفات يورو 5 عالي الكفاءة، بالإضافة إلى كونها مزودة بألواح شمسية لإمداد الأجهزة بالطاقة، لافتاً إلى أن المحطة حصدت عدة جوائز منذ إطلاقها في عام 2018 مثل: جائزة الأفكار العربية في دورتها الـ 13 لعام 2018 وشهادة تقديرية من منظمة جائزة الأفكار الأمريكية للعام نفسه، بالإضافة إلى جائزة التفاحة الخضراء لعام 2019 وجائزة الطاقة العالمية لعام 2020.

توسع

وأوضح الهاجري أن بلدية دبي تعمل بشكل مستمر على رصد بيئة الهواء وترقية وتوسعة برنامج الرصد البيئي نوعياً من خلال دعمها بمجسات رصد لمختلف العناصر والمركبات الملوثة لبيئة الهواء، وعددياً من خلال التوسع بعدد محطات الرصد بما يتناسب مع النمو المتسارع للمشاريع التطويرية والساحلية ومشاريع البنية التحتية التي تشهدها الإمارة.

أسباب

وأشار إلى أن الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تم اتخاذها في شأن التصدي لجائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، ساهمت في تحسن جودة الهواء في دبي خلال عام 2020، والتي تضمنت تقييد حركة النقل الجوي، والبري، والبحري، إلى جانب العديد من الأنشطة الاقتصادية المختلفة، بالإضافة إلى تطبيق أنظمة التعليم عن بعد في المدارس والمؤسسات الأكاديمية وكذلك تفعيل أنظمة العمل عن بعد، حيث ساهم ذلك في خفض ملحوظ في تراكيز ملوثات الهواء على مستوى الإمارة، هذا بجانب تنفيذ مبادرات خفض الانبعاثات ضمن استراتيجية جودة الهواء بإمارة دبي 2017 - 2021، حيث تسعى الاستراتيجية إلى تحقيق مستهدفات جودة الهواء المدرجة بالأجندة الوطنية وخطة دبي 2021، من خلال تحقيق 90% من أيام الهواء النظيف بحلول عام 2021.

جهود

وقال: إن بلدية دبي نفذت العديد من المبادرات التي من شأنها خفض الانبعاثات الكربونية لتعزيز قطاع جودة الهواء بالإمارة، حيث أطلقت في عام 2019 استراتيجية التكيف مع التغير المناخي، التي تهدف إلى وضع خطة استباقية طويلة المدى لضمان جاهزية القطاعات ذات الصلة وتكييفها مع التغيرات المناخية المستقبلية .

أولوية

تعد عمليات الحفاظ على مختلف القطاعات البيئية (الهواء، الماء والتربة) من التلوث والاستنزاف من أهم الأولويات التي تحرص بلدية دبي على تعزيزها، حيث دأبت البلدية على تنفيذ حزمة من المبادرات والمشاريع الاستراتيجية للحفاظ على جودة الهواء بمدينة دبي بما يضمن ديمومة سعادة شعبها وقاطنيها وزائريها، وتعد استراتيجية جودة الهواء بإمارة دبي 2017-2021 التي أطلقتها الدائرة في عام 2017 أحد أهم تلك المبادرات التي تسهم في تحسين جودة الهواء بالإمارة.

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