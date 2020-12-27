شرطة عجمان تكرّم موظفين متميزين

المصدر: (عجمان - البيان)

كرّم العقيد علي جبر الشامسي مدير إدارة مراكز الشرطة الشاملة في القيادة العامة لشرطة عجمان عدداً من موظفي مركز شرطة الحميدية الشامل المتميزين، بحضور المقدم يحيى خلف المطروشي رئيس مركز شرطة الحميدية الشامل، وذلك ضمن إطار تكريم شرطة عجمان لمنتسبيها من مختلف الفئات والمهام الوظيفية المتميزين في أداء عملهم الوظيفي، والذين ساهموا في الارتقاء بالعمل الشرطي وخدمة العمل الأمني بالإمارة.

وسلم العقيد علي جبر الشامسي شهادات التقدير لعدد من الضباط والأفراد والموظفين من فرع التحقيق والبحث الجنائي لجهودهم في استقبال البلاغات الأمنية والجنائية ومتابعتها بما يعزز الأمن والأمان، وفرع المرور والدوريات لتميزهم في الجهود المبذولة لتعزيز أمن الطرق، وكذلك فرع المعلومات الأمنية لإخلاصهم في العمل وتميزهم في الأداء الوظيفي ودورهم الفعال في توفير احتياجات القيادة من البيانات التي تدعم جودة العمل الشرطي.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز