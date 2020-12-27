«الشارقة الاجتماعي» يستعرض خطط 2021

المصدر: (الشارقة - البيان)

عقد مجلس إدارة صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي اجتماعه الدوري عن بُعد باستخدام التواصل المرئي وذلك صباح أمس، وناقش الأعمال المختلفة التي نفذت طوال العام الجاري، بجانب إطلاعه على مختلف التقارير التي تم تقديمها والوقوف على سير العمل وخطط المرحلة المقبلة من العام المقبل 2021م، كما تم الاطلاع على مختلف الدراسات الحالية لتحقيق البعد المالي والاستدامة المنشودة للصندوق، وجرى استعراض أعداد الفئات المشمولة بمظلة الرعاية للصندوق وأوجه الدعم المقدم لها، كما تم تناول مختلف تقارير الأعمال بالصندوق ونجاحه وفق منظومة أعماله على توفير الراحة والطمأنينة والعيش الكريم لموظفي إمارة الشارقة والمتقاعدين وأسرهم ممن هم مشمولون بمظلة الصندوق وفق قانونه.

ترأس الاجتماع الذي عقد عن بُعد عبدالله سالم الطريفي رئيس مجلس الإدارة وحضره الدكتور طارق سلطان بن خادم نائب رئيس مجلس الإدارة والأعضاء الدكتور سعيد عبدالله جمعة المطوع والمستشار الدكتور منصور محمد بن نصار وسعيد غانم مطر السويدي وعبدالله حسن عبدالله النومان ومحمد خليفة الحضري ومحمد عبيد راشد الشامسي مدير عام صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي بجانب حضور مستشار الصندوق محمد خليفة. وأثنى الطريفي رئيس مجلس إدارة صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي على ما تم من عمل من قبل الصندوق وأعضاء مجلس الإدارة والمدير العام ولجان الصندوق من أجل إنجاز مختلف الخطط والمهام وعكس جهود الصندوق لتحقيق أهدافه التي أنشئ من أجلها.

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